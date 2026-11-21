Médicos advierten sobre el peligro de tomar ibuprofeno antes de entrenar. Este antiinflamatorio aumenta el riesgo de lesiones renales agudas y daños gastrointestinales irreversibles en deportistas.

El uso preventivo de ibuprofeno antes de realizar ejercicio físico constituye una práctica extendida entre deportistas, pero la comunidad médica advierte firmemente sobre los graves peligros que esta conducta acarrea para la salud. Los profesionales sanitarios han identificado un aumento significativo en la frecuencia de automedicación con este fármaco y otros antiinflamatorios no esteroideos, lo que ha derivado en casos de daño orgánico irreversible. El ibuprofeno puede aumentar el riesgo de sufrir problemas gastrointestinales y renales, especialmente cuando el cuerpo ya se encuentra bajo estrés por la actividad física.

Mecanismo de daño renal durante el ejercicio

El doctor Rojas, experto en la materia, explica que el ibuprofeno pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), los cuales bloquean una enzima llamada ciclooxigenasa (COX). Esta enzima es fundamental porque participa en la producción de prostaglandinas, sustancias que protegen el estómago y ayudan a regular la función de los riñones. Al bloquear esta enzima, el ibuprofeno elimina esa protección natural, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir problemas gastrointestinales y renales.

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Durante el ejercicio, especialmente cuando hacemos deporte intenso o de larga duración, perdemos líquidos a través del sudor y los riñones trabajan en condiciones más exigentes. Por eso, tomar ibuprofeno antes de entrenar puede aumentar el riesgo de sufrir una lesión renal aguda. La combinación de deshidratación y la falta de protección renal por el fármaco crea un escenario de alto riesgo que puede tener consecuencias permanentes para la salud del deportista.

Fenómeno de la vitamina I y consecuencias irreversibles

Los médicos están preocupados porque cada vez es más frecuente lo que algunos deportistas llaman la vitamina I, un apodo que refleja la percepción errónea de que este fármaco es inofensivo o beneficioso para el rendimiento. Es cada vez más habitual encontrar deportistas que se autodomicican con ibuprofeno y otros antiinflamatorios del mismo tipo, como naproxeno o dexketoprofeno. A veces el daño es irreversible, lo que convierte esta práctica en una amenaza silenciosa pero grave para la integridad física de las personas activas.

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Tomar ibuprofeno antes de practicar deporte puede suponer un riesgo para nuestra salud, no solo por los efectos directos sobre los órganos internos. El fármaco puede enmascarar el dolor y hacer que sigamos entrenando a pesar de tener una lesión. Esto significa que el deportista no recibe la señal de alerta natural de su cuerpo, lo que puede agravar una lesión muscular o articular inicial hasta convertirla en una lesión crónica o grave. Por ello, no debemos tomarlo preventivamente sin consultar con un profesional sanitario.

Recomendaciones de seguridad para deportistas

La advertencia central de la comunidad médica es que nunca se debe utilizar el ibuprofeno como medida preventiva antes de una sesión de entrenamiento, incluso si no se siente dolor o fatiga. El riesgo de sufrir una lesión renal aguda aumenta significativamente cuando el cuerpo ya está sometido a la presión del esfuerzo físico y la pérdida de fluidos. Los expertos instan a los deportistas a buscar alternativas para el manejo del dolor y la recuperación, siempre bajo la supervisión de un médico.

Es fundamental comprender que el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo que indica que algo no está bien. Ignorar esta señal mediante el uso de antiinflamatorios puede llevar a una sobreexplotación de tejidos dañados. Si surge la necesidad de utilizar ibuprofeno u otros AINE, esto debe hacerse solo por prescripción médica y con conciencia plena de los riesgos gastrointestinales y renales asociados, especialmente en el contexto del esfuerzo físico intenso.