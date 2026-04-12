Ibiza: Del esplendor de Ku a la guerra del ocio diurno

Un repaso a la evolución del ocio nocturno en Ibiza, desde la época dorada de Ku hasta la proliferación de beach clubs y la competencia desleal en el sector. Se analiza la necesidad de regular el ocio diurno y nocturno para garantizar la igualdad de condiciones y proteger la sostenibilidad de la isla.

Bartolo Torres, ibicenco de 61 años, recuerda con nostalgia la época dorada de Ku, que no solo era su discoteca favorita sino también la de todos sus amigos.En los años ochenta, una antigua casa payesa ubicada en el corazón de la urbanización Club Sant Rafel se transformó en una de las discotecas más codiciadas a nivel mundial.

Bartolo Torres, ibicenco de 61 años, recuerda con nostalgia la época dorada de Ku, que no solo era su discoteca favorita sino también la de todos sus amigos.<\/p>

En los años ochenta, una antigua casa payesa ubicada en el corazón de la urbanización Club Sant Rafel se transformó en una de las discotecas más codiciadas a nivel mundial. Con jardín, terraza y piscina, Ku atraía a un público distinguido, desde celebridades como Sara Montiel y Roman Polanski hasta el diseñador Jean Paul Gaultier.<\/p>

El punto álgido fue en 1987, cuando Freddy Mercury y Montserrat Caballé interpretaron el 'Barcelona', que luego representaría los Juegos Olímpicos. La expectación por este espectáculo único colapsó la carretera principal de la isla.<\/p>

Los ibicencos adoraban ese lugar donde se fusionaban con el nuevo mundo que ya estaba emergiendo en Ibiza, un cambio que marcaba el auge del ocio nocturno como principal motor económico y su profesionalización. Cada vez más personas llegaban a la isla con el deseo de liberarse en casas tradicionales convertidas en templos de la música disco y, cada vez más, de la electrónica.<\/p>

Sin embargo, la creciente popularidad de Ku y otras discotecas no estaba exenta de problemas. Los vecinos, no solo de la zona de Ku sino de toda la isla, comenzaron a protestar por el ruido, lo que llevó a la administración local a tomar la decisión de cubrir e insonorizar todos los establecimientos.<\/p>

Esta medida, implementada para controlar el ruido y proteger el descanso de los residentes, contrasta con la situación actual, que la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON), que agrupa a empresarios del West End, zona conocida por el turismo de borrachera en Sant Antoni, busca reformar. La AEON solicita al Govern, al Consell d’Eivissa y a los ayuntamientos insulares una revisión de la Ley Turística de 2012 para frenar el intrusismo y la desregulación que, según ellos, existe entre el ocio diurno y nocturno.<\/p>

Esta desregulación se atribuye principalmente a la proliferación de beach clubs y hoteles en zonas turísticas como Platja d’en Bossa y Sant Antoni, que funcionan como espacios festivos, a menudo sin las mismas condiciones de control que las discotecas tradicionales, incluso dentro de espacios naturales protegidos.<\/p>

Estos establecimientos, al no estar sujetos a las mismas restricciones de horarios, aforos o licencias que las discotecas, alimentan la masificación y generan una competencia desleal, según AEON. Por ello, la asociación pide un marco normativo claro y equitativo que diferencie las actividades y garantice igualdad de condiciones para todos los negocios con licencia.<\/p>

La proliferación de este tipo de eventos, que antes solo se asociaban a la noche, ha modificado el panorama del ocio ibicenco, generando una competencia compleja y desafíos para las discotecas tradicionales. La evolución de las fiestas en Ibiza ha sido vertiginosa.<\/p>

Antes del año 2000, el sector del ocio nocturno luchaba contra los afters, pero con el nuevo milenio llegaron los primeros beach clubs, como el ya desaparecido Bora Bora. En este contexto, y con la controvertida Ley de Actividades, nació Ushuaïa en 2011, cerca del local con nombre polinesio, que rapidamente se consolidó al trasladar la oferta musical al horario diurno.<\/p>

Paralelamente, Andy McKay, impulsó el Ibiza Rocks Hotel, un hotel-discoteca que albergaba artistas anglosajones y que después tuvo una réplica en Mallorca. Poco después, surgieron negocios similares en la bahía de Portmany, enfocados en el espectáculo. Con Ushuaïa y la propuesta de eventos musicales diurnos, el modelo de ocio de la isla experimentó un cambio significativo.<\/p>

En 2013, la inauguración de Ushuaïa Tower consolidó a la marca Matutes como un referente global y atrajo a los mejores DJ's internacionales, como David Guetta, Martin Garrix y Solomun. Los huéspedes del hotel disfrutaban de las fiestas sin costo adicional, mientras que el público general debía adquirir entradas, con precios que oscilan entre 40 y 50 euros, y que pueden superar esta cifra en temporada alta.<\/p>

Bartolo conoció el ocio nocturno cuando empezó a surgir en Sant Antoni, que primero fue para gente local, pero se convirtió en un ambiente mucho más heterogéneo a finales de los ochenta.<\/p>





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