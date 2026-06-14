Ibex arranca desde máximos semanales a la espera de acuerdo Irán-EEUU y con la Fed en el horizonte

El Ibex 35 inicia la semana en los 18.764 puntos, con la vista puesta en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos que podrían aliviar las tensiones geopolíticas y energéticas. Los expertos se muestran cautos ante un posible acuerdo, mientras los inversores aguardan las reuniones de la Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra.

El Ibex 35 arranca la semana desde los máximos de 18.764,4 puntos alcanzados el viernes, con la atención puesta en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que podrían poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, el reciente ataque de Israel a Beirut introduce incertidumbre sobre la posibilidad de un acuerdo definitivo. Los expertos se muestran moderadamente optimistas ante la posible apertura del estrecho de Ormuz, lo que podría aliviar las tensiones en los mercados energéticos y cambiar las expectativas de inflación.

No obstante, advierten que gran parte de las buenas noticias ya están descontadas por los inversores, lo que limita el potencial alcista a corto plazo. Francisco Quintana, director de Estrategia de inversión de ING, señala que un acuerdo de paz podría generar una reacción positiva inicial, pero no espera que desencadene una nueva ola de subidas generalizadas y sostenidas en los mercados bursátiles mundiales.

De hecho, contempla la posibilidad de correcciones o toma de beneficios una vez que se confirme el acuerdo. Sus apuestas se centran en la inteligencia artificial y el sector financiero, sectores que considera resilientes.

Por su parte, otros analistas como Scholtes advierten que la reapertura del estrecho de Ormuz no implicará una caída inmediata de los precios del petróleo y el gas, ya que la normalización de los suministros llevará meses y la reconstrucción de inventarios podría tardar al menos un año. Esto podría provocar un rebote del Brent hacia los 90 dólares y llevar al BCE a subir los tipos de interés otro cuarto de punto, después de la subida del jueves pasado, la primera en tres años.

En este contexto, la recuperación de los sectores cíclicos y sensibles a la energía y los tipos a largo plazo podría estancarse, mientras que las bolsas seguirán impulsadas por empresas vinculadas a la IA, aunque estos valores están sobrecomprados. Los inversores también estarán atentos a las reuniones de los bancos centrales esta semana, especialmente la de la Reserva Federal, presidida por Kevin Warsh, que se espera mantenga los tipos sin cambios.

Warsh podría introducir cambios en la comunicación, como la eliminación de la forward guidance y la modificación del dot plot, lo que afectaría a las expectativas de los mercados. Además, el debut bursátil de SpaceX el viernes, con un alza del 19,33%, genera dudas sobre las valoraciones en el ecosistema de la IA y podría provocar ajustes en las carteras institucionales.

La reunión del Banco de Inglaterra el jueves también estará en el foco, con expectativas de que mantenga los tipos antes de subirlos a finales de 2026





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