Ibex 35 sube 3% impulsado por Inditex y banca; ajustan stops en inversiones clave

El Ibex 35 cierra con una subida del 3% hasta los 19.371,5 puntos. Analistas elevan niveles de stop loss en Inditex, Iberdrola, Puig Brands y Enagás para proteger beneficios.

El mercado bursátil español registró una jornada de fuertes subidas el miércoles, con el Ibex 35 repuntando un 3,00% hasta los 19.371,5 puntos. Este avance significativo fue impulsado principalmente por la fortaleza del sector bancario y el comportamiento destacado de Inditex, que lideró el progreso de las acciones.

Análisis Técnico de Inversiones Clave

Eduardo Bolinches recomienda mantener las posiciones en Inditex debido a que la empresa ha roto niveles técnicos relevantes y presenta un impulso alcista claro. Para proteger los beneficios ante un posible retroceso, se ha ajustado el stop loss hasta 57,38 euros, un nivel que actúa como mecanismo de defensa estratégico.

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Iberdrola figura en el análisis por su comportamiento positivo, cerrando la sesión en 22,60 euros tras una sólida recuperación. El stop loss se ha elevado a 21,98 euros para reducir el riesgo si la subida se detiene, asegurando que los inversores no pierdan ganancias en una tendencia favorable.

Puig Brands muestra un avance hasta 20,00 euros con una reacción sostenida que sitúa la cotización en un soporte previo comprado desde 19,33 euros. Esta configuración permite subir el stop loss a 19,21 euros, manteniendo la posición con un margen de seguridad adecuado para el largo plazo.

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Reacciones en Wall Street y Sectores

Wall Street también registró importantes avances en la misma jornada, aunque el índice Nasdaq 100 muestra un mayor lastre en comparación con el resto del mercado. Esta diferencia indica que el optimismo no se distribuyó uniformemente, favoreciendo más a los sectores tradicionales y bancarios frente a las tecnologías.

Los inversores muestran confianza al creer que los demócratas pararán los pies a Trump en Irán, lo que reduce la percepción de riesgo geopolítico inmediato. Además, no temen un freno a la inteligencia artificial tras las midterm, lo que sostiene el interés en los valores tecnológicos y de innovación.

Estrategias de Protección y Próximos Pasos

Solaria busca neutralizar su sesgo bajista con el asalto a la resistencia dinámica de los 16,24 euros, un nivel clave para validar su recuperación. En el caso de Enagás, se conserva el nivel de salida para limitar pérdidas si cae por debajo de 17,43 euros, aceptando un umbral definido.

La subida del Ibex 35 y la reacción de la banca reforzaron el sesgo alcista, llevando a priorizar valores con momento técnico favorable como Inditex, Iberdrola, Puig y Enagás. Se ajustan al alza los stop loss de protección en estas posiciones abiertas tras sus últimas subidas.