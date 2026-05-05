Ibex 35 se desploma ante la tensión geopolítica y los aranceles de Trump

El Ibex 35 cierra mayo con fuertes pérdidas, afectado por los aranceles a los vehículos europeos y la escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz. El petróleo Brent supera los 112 dólares y el euro cae frente al dólar.

El Ibex 35 inició el mes de mayo con una jornada marcada por una notable debilidad y una intensa presión de venta, culminando en los 17.356,10 puntos, lo que representa una disminución del 2,39%.

El ánimo del mercado se ha visto significativamente afectado por la implementación de los aranceles del 25% establecidos por el expresidente Trump sobre los vehículos provenientes de Europa, una medida que impacta directamente en la industria automotriz española y se suma a la creciente preocupación generada por la escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz. El ataque con misiles contra un buque de guerra perteneciente a Estados Unidos ha provocado un aumento considerable en el precio del petróleo Brent, superando los 112 dólares por barril, lo que ha llevado al índice español a alcanzar mínimos mensuales y a situarse por debajo de su media móvil de medio plazo.

Esta combinación de factores ha generado un clima de incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros, afectando a diversos activos y sectores. La reacción del mercado refleja la sensibilidad a las políticas comerciales proteccionistas y a los riesgos geopolíticos que amenazan la estabilidad económica global. La industria automotriz, en particular, se enfrenta a nuevos desafíos debido a los aranceles, lo que podría afectar a la producción, las exportaciones y el empleo en España.

El precio del petróleo Brent, considerado un referente en Europa, continúa su ascenso y se sitúa actualmente en los 113,20 dólares por barril. Este incremento se debe, en gran medida, a las tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para el transporte de petróleo a nivel mundial. La posibilidad de interrupciones en el suministro de petróleo ha generado temores sobre una escasez y ha impulsado al alza los precios.

Además, la demanda global de petróleo se mantiene relativamente alta, lo que contribuye a la presión sobre los precios. El aumento del precio del petróleo tiene un impacto directo en la economía, ya que afecta a los costos de transporte, la inflación y el poder adquisitivo de los consumidores. Las empresas y los gobiernos están buscando alternativas para reducir su dependencia del petróleo y promover el uso de energías renovables.

La situación en el Estrecho de Ormuz requiere una solución diplomática para evitar una mayor escalada de tensiones y garantizar la estabilidad del suministro de petróleo. La volatilidad del mercado petrolero seguirá siendo alta mientras persistan las incertidumbres geopolíticas. En cuanto a las divisas, el euro ha perdido terreno frente al dólar estadounidense, cotizando ahora a menos de 1,17 billetes verdes.

Esta depreciación del euro se debe a la fortaleza generalizada del dólar, impulsada por la incertidumbre económica global y la percepción de que Estados Unidos ofrece un refugio seguro para los inversores. El dólar se beneficia de su estatus como moneda de reserva mundial y de la solidez de la economía estadounidense. La debilidad del euro puede tener un impacto en las exportaciones españolas, ya que las hace más caras para los compradores extranjeros.

Por otro lado, puede favorecer el turismo en España, ya que los precios se vuelven más atractivos para los turistas extranjeros. El oro, considerado un activo refugio, también ha cedido posiciones y ha perdido el soporte de los 4.600 dólares por onza. Esta caída se debe a la fortaleza del dólar y a la mejora del apetito por el riesgo en los mercados financieros.

Sin embargo, el bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, continúa su tendencia alcista y se acerca a los 81.000 dólares. El bitcoin se beneficia de su creciente adopción como forma de pago y de su potencial como reserva de valor. La volatilidad del bitcoin sigue siendo alta, pero su popularidad continúa aumentando entre los inversores. La diversificación de las carteras de inversión y la búsqueda de alternativas a los activos tradicionales están impulsando la demanda de criptomonedas





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