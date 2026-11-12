Ibex 35 pierde los 20.000 puntos tras presión de Telefónica y Nvidia

El Ibex 35 retrocede hasta 19.992 puntos. Telefónica y ACS frenan el avance. En Wall Street, Nvidia cae un 7% por escándalo de su CEO.

Los mercados europeos iniciaron la jornada con una marcada cautela mientras la Bolsa de Madrid perdía la resistencia psicológica de los 20.000 puntos lograda el día anterior. El índice Ibex 35 cotiza con recortes del 0,18%, situándose en los 19.992 puntos, justo por debajo de la barrera mencionada. Esta corrección forma parte de una presión generalizada que pone a prueba la solidez del índice español en medio de una intensa temporada de resultados corporativos.

Resultados corporativos frenan el avance del Ibex 35

La oleada de publicación de resultados locales vuelve a cobrar fuerza, ejerciendo un efecto de anclaje sobre el mercado nacional. Telefónica y ACS actúan como el principal freno en esta sesión, lastrando el potencial alcista del selectivo español. Las acciones de Telefónica cotizan un 1,4% a la baja en el Ibex después de publicar sus resultados, una caída motivada principalmente por el recorte en las previsiones de ingresos del grupo de telecomunicaciones. Por su parte, la compañía ACS también contribuye a la estabilidad negativa del sector industrial. A pesar de estos lastres, acciones como las de Grifols, Redeia e Inditex lideran las tímidas subidas iniciales del Ibex, con avances que oscilan entre el 1,1% y el 0,7%.

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Nvidia y el escándalo del CEO Jensen Huang en Wall Street

En el ámbito internacional, las referencias menos favorables se centran en el sector tecnológico, y en particular en la cotización de Nvidia. El gigante de los chips sucumbe otra vez al escándalo de espionaje que sacude a su director ejecutivo, Jensen Huang. Lade Nvidia dispara las posibilidades de una salida de Jensen Huang, artífice hasta ahora del éxito de la compañía, lo que ha generado una reacción negativa inmediata en los inversores. Las acciones de Nvidia se desinflan hasta un 7% en los mercados fuera de hora de Wall Street, borrando parte del optimismo trasladado recientemente. La cotización del gigante tecnológico refleja la preocupación por la gobernanza corporativa y la estabilidad del liderazgo en una de las empresas más valiosas del mundo.

Desempeño mixto en los índices asiáticos y europeos

Los números rojos han regresado al Nikkei japonés (-0,7%) y la Kospi coreano (-0,6%), marcando un retroceso tras los últimos rebotes registrados. El paso atrás de las tecnológicas tras sus últimas subidas ha lastrado hoy la evolución de los índices de la región. En Europa, la situación es más compleja con índices que cotizan con signo dispar. El Mib italiano, con un -0,1%, se queda rezagado, mientras que el Dax alemán destaca al revalorizarse un 1%. La jornada incluye un nuevo récord histórico en el índice de referencia en Europa Stoxx 600, por encima ya de los 665 puntos, demostrando la resistencia de ciertos segmentos del mercado continental a pesar de la volatilidad general.

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Perspectivas de mercado y futuros para las próximas sesiones

De cara a la apertura de hoy en los mercados estadounidenses, los futuros del Nasdaq rozan el 1% de caída. Borra así buena parte del optimismo que trasladaron ayer al Nasdaq (+1,6%) los resultados de la empresa de centros de datos CoreWeave (+24%). La renta variable europea vuelve a aventajar a la estadounidense en 2026, gracias a la combinación de dos rotaciones en los mercados que pueden seguir soplando a favor de Europa. A falta de media hora para la apertura de la jornada en Europa, los futuros de los principales índices cotizan en un rango que oscila entre el -0,1% del Mib italiano y el +0,5% del Ftse británico. La Bolsa española se acerca al inicio de la sesión con un ligero signo positivo en los futuros, que se aprecian un 0,23%, un repunte que permitiría conservar el nivel de los 20.000 puntos reconquistado ayer.

En el frente de las materias primas, el barril de Brent, después de los bandazos de las últimas jornadas, repite en el entorno de los 92-93 dólares. Este precio se mantiene a la espera de noticias que permitan confirmar las expectativas de un próximo fin del conflicto en Oriente Medio. Los futuros del Nasdaq rozan el 1% de caída, lo que indica que la incertidumbre tecnológica sigue siendo el factor dominante para los inversores estadounidenses. La interacción entre los resultados corporativos, la estabilidad geopolítica y la salud de las empresas tecnológicas determinará la dirección de los mercados en las próximas horas.