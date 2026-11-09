Ibex 35 cierra semana alcista con caídas en Wall Street y análisis técnico de Inditex e Iberdrola

El Ibex 35 consolida su mejor semana desde abril pese a la volatilidad global. Análisis detallado de estrategias para Inditex, Iberdrola, Puig Brands y Enagás con niveles clave.

El índice Ibex 35 cerró su sesión del viernes con una ligera reducción del 0,42 por ciento, situándose en la cifra exacta de 19.369,5 puntos. Este cierre confirma que el mercado español ha registrado su mejor desempeño semanal desde el mes de abril, a pesar de la incertidumbre que se vivió durante la jornada. La volatilidad fue la tónica dominante en los mercados globales, lo que obligó a los inversores a revisar con cautela sus posiciones en los principales valores del selectivo español.

Contexto global en Wall Street y soportes técnicos

La tensión en los mercados de Estados Unidos marcó el tono de la operación diaria, con resultados mixtos en los principales índices norteamericanos. El S&P 500 y el Dow Jones lograron salvar al cierre la media móvil de largo plazo, lo que se interpreta como una señal de resistencia ante la venta. Sin embargo, el Nasdaq 100 no tuvo la misma fortuna y perdió el importante soporte de los 27.050 puntos, un dato que refleja la debilidad en el sector tecnológico y genera preocupación sobre la continuidad del rally alcista impulsado por la inteligencia artificial.

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Este escenario divergente en Wall Street condiciona la actitud de los inversores europeos, quienes buscan activos con fundamentos sólidos y comportamientos técnicos independientes de la volatilidad especulativa. La caída del 0,42 por ciento del Ibex 35 no ha sido significativa, lo que demuestra la capacidad de resiliencia del mercado nacional frente a los shocks externos. Los analistas señalan que, aunque el Nasdaq muestra grietas, el conjunto del mercado sigue ofreciendo oportunidades en valores con trayectoria positiva consolidada.

Estrategia técnica para Inditex e Iberdrola

El analista Eduardo Bolinches ha detallado su postura sobre Inditex, manteniendo la acción en su panel de control debido a su excelente comportamiento técnico reciente. La posición en este gigante de la moda se abrió desde los 54,34 euros, y el valor cerró la sesión en los 59,04 euros. Para gestionar el riesgo, Bolinches recomienda mantener un stop loss en 58,07 euros basado en los cierres diarios, una medida defensiva que permite proteger las ganancias acumuladas ante una posible corrección.

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En el caso de Iberdrola, la estrategia sigue una línea similar de gestión activa. El analista indica que está dentro de la posición desde los 21,00 euros, y el cierre actual del valor se situó en 22,65 euros. El nivel de stop loss recomendado para proteger la inversión en este valor energético es de 22,13 euros, también basado en cierres. Esta precisión numérica permite a los inversores ajustar sus órdenes automáticamente y salir del mercado si la tendencia se revierte de manera inesperada.

Análisis de Puig Brands y Enagás

Puig Brands se incluye en la lista de valores de seguimiento debido a su dinámica positiva en el mercado. La posición para este activo se abrió desde los 19,33 euros, y el valor cerró en 19,84 euros. El stop loss se ha fijado inicialmente en 19,33 euros, lo que implica que cualquier cierre por debajo de este nivel invalidaría la tesis de inversión a corto plazo. Esta técnica de gestión de riesgo es fundamental para controlar la exposición en valores que, aunque con buen momento, pueden ser más sensibles a los cambios de sentimiento.

Finalmente, Enagás sigue siendo un activo de interés para el panel de análisis, con una posición abierta desde los 17,68 euros. El valor cerró la jornada en 17,80 euros, mostrando una ligera ganancia. El stop loss inicial para esta acción se establece en 17,43 euros, también basado en cierres. Esta disciplina estricta en la aplicación de niveles de salida permite a los inversores operar con claridad, eliminando la subjetividad en los momentos de mayor incertidumbre en los mercados financieros.