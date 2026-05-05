Ibex 35 cierra mayo con fuertes pérdidas por la tensión geopolítica y los aranceles de Trump

El Ibex 35 experimentó una caída significativa en su primera sesión de mayo, afectado por los aranceles a los vehículos europeos y la escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz. Se analizan oportunidades de inversión en Sacyr, Azkoyen, Endesa y Elecnor.

El Ibex 35 inició el mes de mayo con una jornada marcada por la debilidad y una notable presión vendedora, culminando en los 17.356,10 puntos, lo que representa una disminución del 2,39%.

El ánimo del mercado se ha visto significativamente afectado por la implementación de los aranceles del 25% impuestos por el expresidente Trump a los vehículos provenientes de Europa, una medida que impacta directamente en la industria automotriz española y que se suma a la creciente preocupación generada por la escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz. El ataque con misiles contra un buque de guerra estadounidense ha provocado un aumento en el precio del Brent, superando los 112 dólares, lo que ha llevado al índice español a alcanzar mínimos de un mes y a situarse por debajo de su media móvil de medio plazo.

La situación en Wall Street fue similar, con caídas generalizadas en los principales índices debido al incremento del riesgo geopolítico. Sin embargo, el Nasdaq ha mostrado un comportamiento relativamente mejor en comparación con otros índices. A pesar de la incertidumbre, existen valores que han demostrado un desempeño sólido y que merecen la atención de los inversores. Estos valores se encuentran en momentos técnicos cruciales y atraen la atención de un gran número de inversores.

Por lo tanto, la pregunta clave es: ¿dónde invertir en este contexto? Analizando las oportunidades, Sacyr ha alcanzado un nuevo máximo intradiario el martes pasado, aunque posteriormente experimentó una ligera corrección al cierre. Se recomienda estar atentos a la evolución del valor y considerar una entrada si se consolida por encima de los 4,90 euros al cierre, estableciendo un stop loss en los 4,73 euros basado en precios de cierre.

En el caso de Azkoyen, el valor cerró en 10,75 euros y ya se ha realizado una inversión inicial en 10,25 euros. Por lo tanto, se sugiere ajustar el stop loss a 10,30 euros, también basado en precios de cierre, para proteger la inversión. Endesa, por su parte, ha registrado un nuevo máximo, lo que justifica una observación cuidadosa.

Se recomienda considerar una entrada si el valor se consolida por encima de los 38,65 euros al cierre, con un stop loss en los 37,88 euros basado en precios de cierre. Finalmente, Elecnor cerró en 37,60 euros y se ha mantenido una posición desde los 31 euros. En este caso, se continúa gestionando el stop de ganancias, con el stop loss actual situado en los 36,20 euros basado en precios de cierre.

La estrategia se centra en identificar valores con un buen comportamiento técnico y fundamental, y en gestionar el riesgo de manera efectiva a través de la colocación de stop loss. La volatilidad del mercado, impulsada por factores geopolíticos y económicos, exige una gestión prudente de las inversiones.

La imposición de aranceles por parte de Trump a los vehículos europeos ha generado incertidumbre en la industria automotriz, mientras que las tensiones en el Estrecho de Ormuz han provocado un aumento en los precios del petróleo. Estos factores han contribuido a una disminución en la confianza de los inversores y a una mayor aversión al riesgo. En este contexto, es fundamental seleccionar valores con un sólido potencial de crecimiento y una gestión eficiente del riesgo.

Los valores mencionados, Sacyr, Azkoyen, Endesa y Elecnor, han demostrado un buen desempeño en el mercado y presentan oportunidades interesantes para los inversores. Sin embargo, es importante recordar que la inversión en bolsa conlleva riesgos y que no existe garantía de obtener beneficios. Por lo tanto, se recomienda realizar un análisis exhaustivo de cada valor antes de tomar una decisión de inversión y diversificar la cartera para reducir el riesgo.

La clave para tener éxito en el mercado de valores es la paciencia, la disciplina y la gestión del riesgo





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