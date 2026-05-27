Ibex 35 cae un 0,52% y se aleja de máximos históricos; valores destacados para la reacción alcista

El Ibex 35 cerró el martes con una caída del 0,52%, mientras Wall Street mostró una sesión correctiva. Meliá Hotels, Azkoyen, Telefónica y Naturgy son recomendados por su buen momento técnico, con niveles específicos de entrada y stop loss.

El Ibex 35 cerró la sesión del martes con un descenso del 0,52 por ciento, situándose en los 18.290,9 puntos, lo que lo aleja de la zona de resistencias clave que debía batir para alcanzar nuevos máximos históricos en el corto plazo.

La jornada estuvo marcada por una corrección generalizada en los mercados europeos, aunque el Nasdaq 100 y el Russell 2000 en Wall Street lograron esquivar parcialmente las caídas, mostrando cierta resiliencia en un contexto de incertidumbre geopolítica. Los inversores se mantienen cautelosos ante la evolución de las tensiones internacionales, que podrían afectar la dinámica alcista de las bolsas.

Sin embargo, dentro de este panorama mixto, algunos valores continúan destacando por su fortaleza técnica y ofrecen oportunidades para aquellos que buscan aprovechar los rebotes. Entre los valores recomendados para la reacción alcista se encuentra Meliá Hotels International, que cerró en 11,32 euros tras confirmar un segundo cierre por encima de los 11,60 euros, lo que valida la entrada.

Se recomienda mantener el stop loss inicial en los 11,30 euros en base a cierres, para gestionar el riesgo de forma adecuada. Azkoyen también figura en la lista, con un cierre de 11,90 euros y una entrada desde los 10,25 euros. El stop loss se sitúa en los 10,98 euros en base a cierres, lo que permite proteger las ganancias acumuladas.

Telefónica, por su parte, ha marcado un nuevo máximo y se sugiere estar atentos a una posible entrada si confirma con otro cierre por encima de los 4,10 euros, con un stop loss en los 3,89 euros. Finalmente, Naturgy ha confirmado la ruptura de los 29,70 euros, por lo que se recomienda entrar en base a cierres en 29,94 euros, colocando un stop loss inicial en los 29,20 euros.

Estos niveles buscan maximizar el potencial alcista mientras se limitan las pérdidas en caso de movimientos adversos. Es importante recordar que la gestión del riesgo es fundamental en cada operación, especialmente en un entorno de mercado volátil. A pesar de la corrección reciente, la tendencia general del Ibex 35 sigue siendo positiva, pero los inversores deben mantenerse atentos a los niveles de soporte y resistencia.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a través de su presidente San Basilio, ha instado a los inversores a no confiarse ante la aparente resiliencia del mercado, dado que las tensiones geopolíticas podrían generar sorpresas. Por ello, se recomienda seguir de cerca la evolución de los valores mencionados y ajustar las posiciones según las señales técnicas.

En resumen, aunque el mercado muestra signos de corrección, existen oportunidades selectivas que, con una adecuada gestión del riesgo, pueden ofrecer rentabilidades atractivas





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