La cadena hotelera española Iberostar dejará de operar 12 propiedades en Cuba a partir de junio de 2026 debido a las sanciones estadounidenses contra empresas vinculadas a conglomerados militares cubanos. Paralelamente, Iberia suspendió temporalmente sus vuelos directos a la isla por la crisis energética que afecta la demanda turística.

El grupo hotelero español Iberostar ha anunciado que dejará de operar y comercializar 12 establecimientos en Cuba a partir del 1 de junio de 2026, una decisión que responde a la amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos contra empresas que mantengan vínculos con conglomerados militares cubanos.

La medida, comunicada al turoperador argentino Sudamérica, implica el cese total de la gestión, comercialización y cualquier vínculo de marca con dichos hoteles, que son propiedad de la empresa estatal cubana Gaviota. Según el comunicado de Iberostar Cuba Hotels & Resorts, la compañía busca adaptarse al entorno regulatorio internacional y preservar sus estándares de calidad, cumplimiento y gestión.

Esta situación se produce en el contexto de una política estadounidense que busca sancionar a negocios relacionados con conglomerados militares que controlan más de la mitad de la economía cubana. Otras cadenas hoteleras españolas, como Meliá, también se verían afectadas por esta normativa, aunque por el momento no han anunciado su retirada del mercado cubano.

Paralelamente, la aerolínea Iberia ha suspendido temporalmente sus vuelos directos a Cuba desde junio de 2024 debido a la crisis energética que atraviesa la isla, la cual ha impactado significativamente la demanda turística. La compañía prevé reanudar las conexiones en noviembre de 2024 si las condiciones mejoran. Esta serie de eventos resalta la creciente presión económica y regulatoria sobre los intereses españoles en Cuba, combinada con factores internos de la isla que complican la operativa turística.

El sector turístico español, sin embargo, mantiene un buen desempeño general, con 26,5 millones de turistas recibidos hasta abril de 2024, un 3,4% más, y un aumento del gasto del 6,7%. Finalmente, en otros ámbitos, el gobierno español, a través de la Seguridad Social, ha defendido la legalidad de los aplazamientos de deuda de la aerolínea Plus Ultra, negando que se hayan falsificado certificados.

En el ámbito cultural, el fenómeno del 'gig-tripping' provocado por el concierto de Bad Bunny en Madrid y Barcelona ha generado una alta ocupación hotelera y de transporte ferroviario en esas ciudades





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