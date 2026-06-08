La alianza entre Iberdrola y Vodafone permitirá a los clientes de ambas compañías beneficiarse de un descuento de 10 euros al mes durante dos años en sus facturas de luz o de telecomunicaciones.

Iberdrola y Vodafone se unen para ofrecer servicios de energía renovable y telecomunicaciones a precios más competitivos. La alianza permitirá a los clientes de ambas compañías beneficiarse de un descuento de 10 euros al mes durante dos años en sus facturas de luz o de telecomunicaciones.

Hasta 16 millones de clientes podrán acceder a ofertas exclusivas y paquetes convergentes con rebajas superiores al 20% y ventajas en programas de fidelización. Los clientes de Iberdrola que firmen con Vodafone un paquete de fibra y móvil para su hogar obtendrán la misma bonificación, 10 euros mensuales durante dos años, en forma de saldo en el programa de fidelización de la eléctrica.

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha destacado que esta propuesta conjunta hará posible que los usuarios obtengan un ahorro directo de 10 euros al mes en sus facturas de luz o de fibra y móvil. Por su parte, el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, ha remarcado que este entendimiento con Iberdrola pone de manifiesto la voluntad de la 'teleco' de ir más allá de la mera conectividad y ofrecer soluciones que simplifican su día a día y les aportan un ahorro real.

Los usuarios de Iberdrola podrán acceder a distintos paquetes convergentes de fibra, móvil y televisión con rebajas que pueden superar el 20%, a lo que se suma un incentivo adicional de 240 euros en saldo de 'Mi Iberdrola'. A su vez, Iberdrola ha puesto en marcha una tarifa especial para los clientes de Vodafone que contraten con la eléctrica su suministro de luz, con un precio exclusivo y competitivo.

Paralelamente, Vodafone aplicará un descuento extra de 10 euros al mes durante 2 años en la factura de fibra y móvil de esos clientes. Los clientes de Vodafone que todavía no formen parte de la base de clientes de la operadora podrán elegir primero el paquete de fibra y móvil que mejor encaje con sus necesidades y, posteriormente, contratar la luz con Iberdrola para aprovechar las ventajas de la alianza: la tarifa eléctrica específica y el descuento de 10 euros al mes durante 24 meses en la factura de Vodafone





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