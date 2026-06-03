Iberdrola y Santander lanzan un renting integral para coches eléctricos con energía y cargador incluidos

Las compañías Iberdrola y Santander Consumer Bank presentan 'Green Renting Iberdrola', un servicio que integra en una única cuota la financiación del vehículo eléctrico, la energía, la instalación de un cargador doméstico y el mantenimiento, simplifying la adopción de la movilidad sostenible en España.

Iberdrola y Santander Consumer Bank han lanzado una nueva oferta de renting para vehículos eléctricos en el mercado español, denominada ' Green Renting Iberdrola '. Este producto integra en un único contrato y con una sola cuota mensual la financiación del vehículo, la energía necesaria para su recarga, la instalación de un cargador inteligente en el domicilio y todos los servicios asociados al renting tradicional, como el mantenimiento, los seguros y la gestión de impuestos.

Según ambas compañías, esta modalidad simplifica la adopción del vehículo eléctrico al eliminar la necesidad de gestionar por separado la compra o alquiler del coche, la contratación de la electricidad y la instalación del punto de recarga. La oferta incluye un catálogo de modelos 100% eléctricos de distintas categorías, con autonomías WLTP que parten de los 300 kilómetros y superan los 580 en algunos casos, como el Volvo EX30, el BYD Dolphin Surf, el Xpeng G6 y el MG S5, entre otros.

La opción más económica tiene un precio que parte de los 300 euros mensuales, cantidad que incluye el vehículo seleccionado, la energía para una carga doméstica de hasta 20.000 km anuales, el cargador de última generación y los servicios de mantenimiento y seguro a todo riesgo. Los usuarios pueden contratar el servicio a través de la página web 'Green Renting Iberdrola' y adaptar las condiciones a su perfil de uso, con flexibilidad en la duración del contrato y el kilometraje anual.

Luis Buil, director de Smart Mobility de Iberdrola España, y Fernando Jañez, director general de Santander Consumer Bank España, han destacado que esta alianza estratégica busca acelerar la transición hacia la movilidad sostenible en España, ofreciendo una solución llave en mano que reduce las barreras de entrada para los clientes interesados en la movilidad eléctrica, al tiempo que impulsa la infraestructura de recarga privada. El producto se posiciona como una respuesta a la creciente demanda de soluciones integrales de movilidad en el contexto del auge del vehículo eléctrico y los objetivos de descarbonización





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