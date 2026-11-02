Iberdrola y Norges Bank superan 1.800 MW con el parque Tâmega

La alianza entre Iberdrola y Norges Bank alcanza 1.800 MW con el eólico Tâmega y solares españoles, con meta de 2.300 MW y 2.000 millones de euros.

Iberdrola y Norges Bank Investment Management han formalizado la inclusión del parque eólico Tâmega en Portugal dentro de su plataforma de co inversión en energías renovables. Esta integración refuerza la alianza estratégica entre ambas entidades, elevando la capacidad conjunta instalada por encima de los 1.800 megavatios. El proyecto se suma a los activos solares ya operativos en España, consolidando un portafolio diversificado y ampliando el alcance de la colaboración financiera y operativa.

Consolidación de la alianza renovable

La incorporación del complejo eólico Tâmega, que aporta 274 megavatios a la plataforma, permite acelerar el despliegue de activos en operación. Este hito refuerza el peso de la coalición en el sector de la generación limpia. La sinergia entre la empresa eléctrica y el fondo soberano noruego demuestra la eficacia de sus modelos de inversión a largo plazo.

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Metas de expansión y capital invertido

La colaboración prevé alcanzar una capacidad total de 2.300 megavatios para el próximo año. Esta expansión se sustentará en una inversión económica global que supera los 2.000 millones de euros. El objetivo es maximizar el retorno de capital mediante proyectos eficientes y con alta demanda en el mercado energético europeo.

Diversificación tecnológica y geográfica

Este año se han integrado también 646 megavatios de capacidad solar fotovoltaica correspondientes a los proyectos Caparacena y Ciudad Rodrigo. Estas plantas están en operación desde finales del ejercicio anterior, lo que mejora la estabilidad del rendimiento del portafolio. La mezcla de tecnología eólica y solar asegura un suministro más constante ante las variaciones climáticas.

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El papel del fondo soberano noruego

Norges Bank Investment Management gestiona activos por valor de aproximadamente 2,1 billones de euros. Actúa como socio estratégico aportando capital estable y visión a largo plazo. Es uno de los principales accionistas de Iberdrola con una participación cercana al 2,3 por ciento. Su presencia valida la solidez de las operaciones de transición energética de la compañía española.

Impacto en la electrificación global

La plataforma impulsa la oferta de energía limpia, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Este esfuerzo contribuye a la electrificación de la economía y mejora la disponibilidad eléctrica. La alianza busca replicar este éxito en nuevos mercados internacionales, expandiendo su influencia en la infraestructura energética mundial.