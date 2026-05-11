Iberdrola, Repsol y Zunder lideran el ránking de proyectos de recarga para vehículos eléctricos en España

La 'joint venture' Iberdrola | bp pulse, que es una de las tres empresas con más solicitudes admitidas en el plan Moves Corredores del Gobierno para la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en España, ha atraído mayor cuantía de ayudas a su red de recarga. Además, otras empresas como Repsol, Zunder y EV Charger Ingeniería también han sido beneficiadas con proyectos aprobados en este plan.

Repsol , Zunder y la 'joint venture' Iberdrola | bp pulse lideran el ránking del plan Moves Corredores del Gobierno para la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en España .

En total, el Gobierno de España repartirá más de 97 millones de euros entre 337 proyectos de infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico en España impulsados por distintas compañías, entre ellas Iberdrola | bp pulse, que es una de las tres empresas con más solicitudes admitidas (41) junto con Repsol (65) y Zunder (54). Otras empresas con proyectos aprobados son EV Charger Ingeniería (con 36 solicitudes admitidas), Endesa (25), Wenea (también con 25), la filial española de la estadounidense Tesla (12) y Moeve (11).

Iberdrola | bp pulse, que posee una de las mayores redes de recarga para vehículos eléctricos de España y Portugal –más de 2.200 puntos operativos– y es líder en el segmento de la recarga ultrarrápida, es una de las empresas que ha atraído mayor cuantía de ayudas a su red de recarga. En total, la alianza estratégica de Iberdrola y bp pulse recibirá más de 12 millones de euros en ayudas del plan Moves Corredores para desarrollar 41 nuevos 'hubs' de recarga eléctrica en territorio nacional, según ha informado la 'joint venture', antes conocida como Charging Together, S.L





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