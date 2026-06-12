Iberdrola reorganiza su cúpula con ascenso de David Mesonero y el TJUE fija fecha para sentencia sobre amnistía

El TJUE dictará sentencia sobre la amnistía fiscal el 16 de julio. Iberdrola anuncia una remodelación de su estructura directiva, ascendiendo a David Mesonero como número dos en Finanzas y Desarrollo Corporativo, entre otros cambios.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) ha dictado sentencia sobre el caso de la amnistía fiscal , programada para el próximo 16 de julio.

Mientras tanto, en el ámbito corporativo, Iberdrola ha anunciado una importante reorganización interna que afecta a su cúpula directiva. Dentro de esta remodelación, David Mesonero, yerno del presidente Ignacio Sánchez Galán, ha sido ascendido a director adjunto del área de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo, convirtiéndose en el número dos bajo el mando de José Sainz Armada, uno de los directivos históricos de la compañía.

Mesonero, que hasta ahora se desempeñaba como director de Desarrollo Corporativo, ha sido una pieza clave en operaciones estratégicas recientes, como la venta del negocio en México y la adquisición de la empresa ENW. Este movimiento busca dar mayor visibilidad a las direcciones adjuntas en áreas clave.

La reestructuración también impacta en otros departamentos, con designaciones de segundos cargos en Control, Desarrollo Corporativo, Relación con Inversores, Financiación y Tesorería, Análisis Financiero y Gestión de Capital, Sostenibilidad Corporativa y Global Business Services, todos ellos bajo la dirección financiera. Adicionalmente, Pedro Azagra, previamente responsable de la filial en Estados Unidos, ha sido nombrado como número dos de Iberdrola por parte de Galán.

En otro orden de noticias, la energía mini termosolar experimenta un crecimiento en España con la instalación de una planta de 300 kV en Valdepeñas, Ciudad Real. Asimismo, se analiza la desconexión entre el mercado del petróleo y el conflicto en Irán, cuestionando por qué el precio no se dispara a pesar del cierre del Estrecho de Ormuz.

Por su parte, DHL ha lanzado un ambicioso plan para el transporte mundial de energías renovables, abarcando desde la eólica hasta los biocombustibles. Finalmente, Repsol ha vendido el 49,99% de una cartera de 705 MW de energías renovables en operación y 500 MW en desarrollo a la empresa emiratí Masdar por un monto de 150 millones de euros





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iberdrola David Mesonero Ignacio Sánchez Galán TJUE Amnistía Fiscal Reorganización Energías Renovables Repsol Masdar Mini Termosolar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 10 de junio con Ana Mena como invitadaLa Revuelta de David Broncano, en directo hoy 10 de junio con Ana Mena como invitada

Read more »

Iberdrola reordena su departamento financiero y asciende a MesoneroIberdrola ha reforzado su área financiera y corporativa con el nombramiento de David Mesonero como adjunto al director financiero del grupo, José Sainz de Armada. Según ha...

Read more »

El TJUE resolverá sobre los gastos del procés y la acusación de terrorismo a los CDREl Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia para determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si la acusación de terrorismo a miembros de los CDR es conforme al derecho comunitario. La decisión abordará cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, y analizará la compatibilidad de la ley de amnistía con las normas europeas.

Read more »

El TJUE decidirá el 16 de julio sobre la ley de amnistía para el procésLa justicia europea resolverá las cuestiones prejudiciales sobre la aplicación de la amnistía a los gastos del 1-O y el caso de los CDR, tras el dictamen favorable del abogado general.

Read more »