Iberdrola, Gestamp y Alstom definen la estrategia de IA industrial en Madrid

Lideres de Iberdrola, Gestamp y Alstom analizan en Advanced Manufacturing Madrid los retos de escalar la inteligencia artificial en la industria europea.

Alberto Iglesias de DISRUPTORES moderó una mesa redonda clave en Advanced Manufacturing Madrid donde directivos de Iberdrola, Gestamp, Delaviuda y Alstom examinaron la brecha entre los objetivos corporativos de inteligencia artificial y la realidad operativa. La madurez del dato y la homogeneización de procesos previos se consolidan como factores decisivos para escalar esta tecnología con éxito y evitar experimentos aislados.

Estrategias de integración tecnológica

Iberdrola busca centralizar modelos, aplicaciones, gobernanza y ciberseguridad en una plataforma única para evitar desarrollos aislados y reducir costes de integración, supervisión y mantenimiento. El CIO de Iberdrola, Sergio Merchán, defendió una concepción de la inteligencia artificial sustentada en una arquitectura integral que abarca desde los modelos hasta los procesos empresariales. Esta estructura permite controlar el funcionamiento mediante una capa de ciberseguridad común y gestionar la proliferación de casos de uso que evolucionan al margen unos de otros.

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Lecciones de estandarización industrial

Gestamp consolidó datos, homogeneizó procesos y unificó herramientas tecnológicas durante años, lo que permite reproducir desarrollos y desplegar soluciones internacionales sin reconstruir infraestructura en cada geografía. Delaviuda aplica visión artificial en control de calidad y fases productivas para complementar la labor de los operarios y mejorar análisis y supervisión del proceso de fabricación. Estas experiencias demuestran que la preparación previa es esencial antes de introducir nuevas capacidades algorítmicas.

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Desafíos regulatorios y humanos

Alstom señala que la producción ferroviaria tiene fuertes exigencias regulatorias, componentes artesanales y baja estandarización, lo que obliga a evaluar impacto organizativo y cumplimiento antes de implantar inteligencia artificial. Los directivos coinciden en que la falta de formación y la gestión del cambio entre operarios impide incorporar herramientas al trabajo cotidiano. Es necesario reciclar profesionalmente desde fases tempranas para trasladar las tecnologías a mejoras reales de productividad.