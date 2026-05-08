Iberdrola formaliza la renovación anticipada de tres concesiones de distribución eléctrica en Brasil y lanza un nuevo ciclo inversor en redes de cerca de 50.000 millones de reales hasta 2030

Iberdrola, a través de su filial Neoenergia, ha formalizado la renovación anticipada de tres concesiones de distribución eléctrica en Brasil y está por iniciar, también, un nuevo ciclo inversor en redes de cerca de 50.000 millones de reales. Este esfuerzo inversor impulsará la digitalización de la red, elaborará capacidad y ampliará la demanda eléctrica en Brasil.

El presidente ejecutivo de Iberdrola , Ignacio Galán, ha destacado la gestión del Gobierno brasileño en la renovación de las concesiones de las distribuidoras de energía en el país y ha destacado que la previsibilidad proporcionada por la renovación permitirá realizar pedidos de equipos y materiales necesarios, impulsará la industria y el empleo en Brasil en un momento de alta competencia global por la electrificación.

También ha destacado que en un mundo en el que la electrificación es esencial para impulsar el desarrollo social y económico, así como la autosuficiencia, la competitividad y la sostenibilidad, estas infraestructuras de red son absolutamente cruciales





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