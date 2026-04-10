Iberdrola eleva su participación en Neoenergia al 98% tras OPA

Iberdrola ha anunciado un incremento en su participación en la brasileña Neoenergia, alcanzando el 98% a través de una OPA. La operación, valorada en 5.825 millones de reales, simplificará la estructura corporativa y reafirma la apuesta de Iberdrola por el mercado brasileño y el negocio de redes. Neoenergia dejará de cotizar en el 'Novo Mercado' de São Paulo.

Iberdrola incrementará su participación en su filial brasileña Neoenergia hasta el 98%, luego de una oferta pública de adquisición ( OPA ) en la que adquirió un 14,2% que no poseía por 5.825 millones de reales (1.140 millones de dólares/980 millones de euros), según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El 2% restante del capital social de Neoenergia continuará en circulación temporalmente, lo que representa alrededor de 24,2 millones de acciones, según se especificó en un comunicado dirigido al mercado. En el contexto de la OPA, Iberdrola se hizo con 172.512.742 acciones ordinarias, lo que equivale al 14,21% del capital social de Neoenergia. La empresa eléctrica española abonará por cada acción 33,77 reales (6,6 dólares al cambio), en consonancia con lo establecido en el folleto de la OPA, lo que implica un desembolso total de 5.825 millones de reales. Tras la liquidación financiera de la operación, programada para el 24 de abril, Iberdrola se convertirá en titular, directa o indirectamente, de 1.189.541.854 acciones ordinarias, aproximadamente el 98% del capital social de Neoenergia. \Consecuentemente, Neoenergia dejará de cotizar en el segmento ‘Novo Mercado’ de la Bolsa de São Paulo —reconocido por su alto nivel de gobernanza corporativa— y avanzará en el proceso de conversión de su registro como sociedad abierta. Dado que menos del 5% del total de las acciones permanecerá en circulación, la compañía liderada por Ignacio Sánchez Galán ha anunciado que instará a Neoenergia a convocar una asamblea general extraordinaria para deliberar sobre el rescate de los títulos restantes. Neoenergia ha indicado que los accionistas que no enajenaron sus acciones durante la OPA podrán hacerlo hasta el próximo 11 de mayo o hasta la aprobación del rescate compulsorio, si esto sucede antes, al mismo precio por acción ofrecido en la OPA. De acuerdo con Iberdrola, la operación busca simplificar la estructura corporativa y organizativa de Neoenergia. \Mediante esta operación, la compañía española consolida su compromiso con el negocio de redes y el mercado brasileño. Neoenergia se destaca como una de las principales empresas eléctricas en Brasil y tiene presencia en 19 de los 27 estados del país, participando en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Este movimiento estratégico refuerza la posición de Iberdrola en un mercado clave, facilitando una mayor eficiencia y control sobre sus operaciones en Brasil. La adquisición del 14,2% restante demuestra la confianza de la empresa en el potencial de crecimiento de Neoenergia y su capacidad para generar valor a largo plazo. La salida del ‘Novo Mercado’ y la potencial solicitud de rescate de las acciones restantes son pasos adicionales que apuntan a una mayor consolidación y una gestión más directa de la compañía. La operación se alinea con la estrategia de Iberdrola de enfocarse en mercados estratégicos y fortalecer su posición en el sector energético global





CincoDiascom / 🏆 4. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iberdrola Neoenergia OPA Brasil Energía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alantra acepta la OPA de Blackstone y Tinicum sobre la británica SeniorLa gestora de fondos Alantra, principal accionista de la británica Senior, ha acordado aceptar la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por un consorcio liderado por Blackstone y Tinicum. La operación, valorada en 1.466 millones de euros, otorga a Alantra la posibilidad de ingresar unos 250 millones de euros. La oferta supera el precio inicial de la acción y se espera la aprobación regulatoria para su cierre.

Read more »

El grupo Sesé eleva sus ingresos un 13,8% hasta 1.138 millonesEl ebitda de la empresa de logística y gestión integral de cadenas de suministro repunta un 11% y alcanza los 65 millones

Read more »

Irán eleva a más de 3.000 los muertos en la guerra con Estados Unidos e IsraelEl jefe de la Organización de Medicina Forense de Irán elevó a más de 3.000 los muertos en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel

Read more »

Goldman Sachs eleva su participación en Indra hasta el 10,87%El banco, que puede estar operando en nombre de otro inversor, se consolida como el cuarto mayor propietario de la empresa de defensa

Read more »

Iberdrola toma el control casi total de Neoenergia tras una opa de 1.140 millones de dólaresEl 2% restante del capital social de Neoenergia permanecerá por el momento en circulación, lo que equivale a unos 24,2 millones de acciones, según indicó la empresa en un...

Read more »

La Derecha Intervencionista: El Caso de la Renacionalización de Telecom ItaliaEl artículo analiza la decisión del gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, de renacionalizar Telecom Italia (TIM). Se contextualiza esta acción en el marco de la tendencia de la derecha a intervenir en la economía, similar a la izquierda, aunque con diferentes justificaciones (defensa de la patria en lugar de la lucha de clases). Se detalla la estructura accionarial actual de TIM y la OPA lanzada por Poste Italiane para controlar la empresa, con el objetivo de evitar la influencia de inversores extranjeros.

Read more »