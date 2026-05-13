Iberdrola | bp pulse supera los 2,500 puntos de recarga operativos en la Península Ibérica, liderando el despliegue de infraestructura pública de recarga eléctrica en España y Portugal

Iberdrola | bp pulse, la 'joint venture' entre la empresa eléctrica de España y la británica bp, ha superado los 2.500 puntos de recarga operativos en la Península Ibérica, consolidando su liderazgo en el despliegue de infraestructura pública de recarga eléctrica en España y Portugal. La compañía afirma que este avance refuerza su posicionamiento como 'uno de los actores de referencia' en la electrificación del transporte y refleja su apuesta por desplegar una red cada vez más 'extensa, fiable y preparada' para acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica en España y Portugal.

Iberdrola | bp pulse, la 'joint venture' creada al 50% entre ambas compañías en 2023, ha superado los 2.500 puntos de recarga operativos en la Península Ibérica, un nuevo hito con el que la empresa consolida su liderazgo en el despliegue de infraestructura pública de recarga eléctrica en España y Portugal.

En un comunicado, la empresa conjunta afirma que este avance refuerza el posicionamiento de la compañía como 'uno de los actores de referencia' en la electrificación del transporte y refleja su apuesta por desplegar una red cada vez más 'extensa, fiable y preparada' para acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica en España y Portugal. Actualmente, Iberdrola | bp pulse dispone de más de 2.000 puntos operativos en España y casi 500 en Portugal, distribuidos por todas las comunidades autónomas españolas y por las principales regiones de Portugal





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