Ibercaja ofrece hasta un 7% de bono en efectivo por traspasos a sus planes de pensiones. Promoción válida hasta el 22 de enero de 2027 con compromisos de permanencia variables y opciones para autónomos.

La entidad financiera Ibercaja ha anunciado la extensión de su promoción más competitiva en el mercado de la previsión privada, manteniendo una bonificación máxima del 7% sobre los importes traspasados a sus planes de pensiones individuales. Esta oferta, que busca consolidar su posición líder en la gestión de activos para jubilación, se extiende por un año más y se caracteriza por la ausencia de requisitos mínimos de entrada o límites superiores en la bonificación, diferenciándose notablemente de la competencia habitual en el sector bancario español.

Mecánica de Bonificación y Compromisos de Permanencia

El mecanismo de incentivo opera mediante un abono anticipado en la cuenta del partícipe, calculado sobre el capital que se traslada desde otras entidades financieras. Para los clientes que opten por planes de pensiones individuales de gestión activa, mixtos o de renta variable dentro de la gama de Ibercaja, el porcentaje base se fija en el 7%. Este beneficio máximo está condicionado a la firma de un compromiso de permanencia de nueve años con la entidad.

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Quienes busquen flexibilidad en sus plazos pueden acceder a escalas decrecientes de bonificación. Un compromiso de ocho años otorga un 6%, ocho años ofrece un 5%, un periodo de seis años permite obtener un 3%, y la opción más corta, de cuatro años, brinda una bonificación del 2%. Esta estructura flexible permite a los inversores sopesar el coste de oportunidad entre la liquidez inmediata y el retorno fiscalizado a largo plazo, adaptándose a diferentes perfiles de riesgo y necesidades de capital.

En el segmento de renta fija, la oferta presenta condiciones distintas pero igualmente atractivas. Los traspasos a planes de pensiones individuales de renta fija, sin importar el importe transferido, generan un incentivo del 1,5%. Esta categoría específica requiere un compromiso de permanencia de cinco años y está sujeta a la condición de que el traspaso se realice hacia uno de los planes de renta fija específicos que forman parte de esta campaña promocional activa.

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Propuestas Exclusivas para el Colectivo Autónomo

Ibercaha ha diseñado una estrategia específica dirigida a trabajadores por cuenta propia y autónomos, un segmento que tradicionalmente ha tenido acceso limitado a promociones bancarias personalizadas. Esta oferta especial aplica a quienes contraten por primera vez un plan para autónomos en la entidad, realicen una aportación inicial o un traspaso desde otras instituciones por un importe mínimo de 3.000 euros, y suscriban un plan de cuotas periódicas desde 30 euros mensuales durante un período mínimo de 12 meses.

La diferenciación clave para este colectivo radica en los límites fiscales superiores. A diferencia de los planes de pensiones individuales estándar, que tienen un tope anual de aportación de 1.500 euros, los Planes de Empleo para autónomos permiten incrementar sus aportaciones anuales significativamente. Esto ofrece una ventaja competitiva sustancial para los profesionales independientes que desean optimizar su carga fiscal y asegurar una pensión complementaria robusta, aprovechando las mayores ventajas fiscales que ofrecen los planes de empleo.

Los productos diseñados para este grupo incluyen el Plan Autónomos Ibercaja Crecimiento, con un perfil de riesgo moderado, y el Plan Autónomos Ibercaja Equilibrado, orientado a un perfil conservador. La compatibilidad de esta promoción autonómica con la campaña general de planes individuales refuerza la propuesta de valor de la gestora, permitiendo a los usuarios combinar beneficios sin perder la elegibilidad para los incentivos de traspaso estándar, siempre que se cumplan las condiciones específicas de cada producto.

Expansión del Catálogo Horizonte y Posicionamiento de Mercado

Como complemento a las campañas de incentivos, Ibercaja ha incorporado el nuevo Plan Ibercaja de Pensiones Horizonte 2032 a su catálogo. Este plan de renta fija tiene un objetivo de rentabilidad no garantizado y está diseñado para inverir principalmente en renta fija privada, complementando la exposición con renta fija pública. El vencimiento programado se sitúa en el segundo semestre de 2032, y el producto destaca por su vocación sostenible, integrando criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en su análisis financiero fundamental.

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Este nuevo lanzamiento se suma a los planes Horizonte 2028 y Horizonte 2030, consolidando una gama especializada para perfiles conservadores que ha demostrado capacidad para generar rentabilidades atractivas en contextos de baja volatilidad. La diversificación dentro de esta familia de productos permite a los ahorristas elegir la horizonte temporal que mejor se ajuste a sus objetivos de jubilación, manteniendo la coherencia con los valores de inversión responsable de la entidad.

La entidad gestora, Ibercaja Pensión, administra actualmente más de 8.700 millones de euros en activos de planes de pensiones, gestionando las jubilaciones de más de 315.000 partícipes. Con una cuota de mercado del 6,03%, la entidad ocupa el cuarto puesto entre las gestoras por patrimonio administrado en planes de pensiones y el tercer lugar en planes de empleo a nivel nacional. Su trayectoria como firmante de los Principios de Inversión Socialmente Responsable de las Naciones Unidas avala su enfoque ético en la gestión del capital.

El éxito de la estrategia de Ibercaja se refleja también en los reconocimientos sectoriales. Algunos de sus fondos, como el Plan Ibercaja de Pensiones Gestión Evolución y el Plan I Renta Fija, han alcanzado la segunda posición en rentabilidad a tres años dentro de los veinte planes más grandes del sector según el ranking de Inverco. Además, la entidad ha sido finalista en los premios Expansión-AllFunds Bank a la Mejor Gestora de Fondos de Pensiones, consolidando su reputación en la industria.

Para beneficiarse efectivamente de estas bonificaciones y acceder a las condiciones preferentes descritas, todos los clientes deben completar el proceso de traspaso desde otras entidades financieras antes de la fecha límite establecida, que es el 22 de enero de 2027. Esta ventana temporal limita el acceso a los incentivos y requiere una planificación activa por parte de los ahorradores que deseen maximizar el rendimiento de sus reservas para la jubilación, situaciones de desempleo, dependencia o enfermedad grave.