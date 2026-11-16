IAG Reestructura 1.150 Millones con Apoyo de 76% de Acreedores

IAG consigue el 76% de respaldo para frenar ejecución de garantías en su reestructuración de 1.150M€. Detalles sobre plazos, acreedores y futuro.

El grupo Gestiona, filial de IAG, ha alcanzado un acuerdo crucial con el 76 por ciento de sus acreedores financieros para posponer la ejecución de garantías mientras se negocia la reestructuración de su deuda. Esta maniobra financiera afecta a un monto cercano a los 1.150 millones de euros y tiene como objetivo principal mantener la estabilidad operativa de la compañía durante las conversaciones con sus inversores. La fecha límite para finalizar este proceso está fijada para el 18 de diciembre, marcando un plazo estricto para las partes involucradas.

Mecanismo de Reestructuración Financiera

La estructura de la deuda que busca reestructurarse se compone de dos elementos principales. En primer lugar, existe un préstamo a largo plazo (TLB) por valor de 945 millones de euros con un vencimiento establecido para el año 2029. En segundo lugar, se incluyen líneas de crédito renovables (RCF) por un total de 200 millones de euros. Este paquete financiero representa la carga principal que las entidades creditistas están dispuestas a renegociar.

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Es fundamental destacar que esta operación de reestructuración no afecta a todo el pasivo de la compañía. Quedan fuera del perímetro de la negociación otros 250 millones de euros correspondientes a líneas bilaterales y facilidades de circulante. Estas deudas menores se mantienen intactas y la compañía asegura estar al corriente de su pago, garantizando así la liquidez inmediata para sus operaciones diarias sin riesgo de incumplimiento en esta sección menor de su balance.

Posiciones de Acreedores y Riesgos Legales

El respaldo del 76 por ciento de los acreedores es un porcentaje suficiente para permitir a la empresa continuar sus actividades bajo los términos acordados. Sin embargo, el escenario presenta riesgos significativos en caso de fracaso. Si la operación no prosperara, los acreedores tendrían la capacidad legal de tomar la propiedad de la compañía completa, lo que resultaría en la expulsión de los accionistas de IAG. Este mecanismo de seguridad protege a los prestamistas y subraya la importancia crítica del acuerdo actual.

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Las entidades bancarias más relevantes involucradas en este proceso son BNP Paribas y Crédit Agricole. Su participación es determinante para el éxito del plan de reestructuración. La decisión de estos bancos de apoyar el acuerdo permite a la dirección de la compañía avanzar con la confianza de que no habrá acciones legales inmediatas que afecten a los activos clave del negocio de externalización de servicios de atención al cliente.

Impacto Operativo y Visión a Futuro

A pesar de la incertidumbre financiera, la compañía asegura que su actividad continúa con total normalidad. Este mensaje es esencial para mantener la confianza de los clientes y empleados durante el proceso de negociación. En 2025, la empresa facturó aproximadamente 2.000 millones de euros, lo que demuestra su solidez en términos de volumen de negocio a pesar de las tensiones en su estructura de capital.

La rentabilidad operativa muestra un EBITDA de unos 283 millones de euros. No obstante, la compañía consume caja debido a sus fuertes inversiones en inteligencia artificial. Esta estrategia de inversión a largo plazo, aunque presiona la liquidez a corto plazo, es necesaria para modernizar sus servicios. El éxito de la reestructuración de deuda permitirá a la empresa mantener su ritmo de innovación tecnológica sin perder el apoyo financiero necesario para operar con normalidad hasta la próxima revisión.