IAG recupera mínimos y subirá un 20% según Wall Street en sesiones de hoy

El mercado ha entendido las declaraciones de IAG sobre su plan de recompra de bonos convertibles y su estimación del impacto del queroseno en sus beneficios como una señal de recuperación y optimismo. Los analistas de Morgan Stanley y Bernstein elevan sus valoraciones y JPMorgan amplía sus previsiones de beneficios. IAG prepara una posible ampliación de capital que podría entrar en vigor a corto plazo.

Los resultados publicados el pasado viernes por IAG desencadenaron caídas del 2,6% en sus acciones. Hoy, en cambio, la cotización del holding de aerolíneas recupera con creces lo perdido.

Las subidas rozan por momentos el 6%, con máximos intradía por encima de 4,70 euros. Este nivel prácticamente reduce a cero las caídas acumuladas en el año por uno de los valores del Ibex más damnificados por la guerra en Irán. Gráfico Dia IAG Los inversores encuentran hoy varios estímulos para desafiar las nuevas presiones que ejerce el precio del petróleo. IAG ha lanzado una oferta de recompra de bonos convertibles.

En concreto, pretende recomprar la totalidad de su bono convertible en circulación con vencimiento en 2028, por un importe de 825 millones de euros. Los inversores digeren las novedades sobre el efecto dilutivo en las acciones de IAG mientras receives varias muestras de confianza por parte de las firmas internacionales de inversión.

IAG, durante la presentación de resultados del viernes, estimó en unos 800 millones el impacto en sus beneficios por el queroseno debido a los efectos de la guerra en Irán. El revés no ha pillado por sorpresa a las firmas de análisis, que reaccionan a sus cifras con varias mejoras de valoración. Morgan Stanley y Bernstein han revisado hoy al alza sus anteriores precios objetivo de IAG.

Los analistas de Morgan Stanley han aumentado su valoración hasta las 4,70 libras por acción, equivalente a unos 5,43 euros por acción. Los expertos de Bernstein elevan su techo un escalón más, a 4,80 libras por acción, unos 5,55 euros por acción.

Las dos nuevas valoraciones emitidas hoy sobre IAG otorgan a IAG un potencial alcista superior al 20% respecto a los niveles con los que partían al inicio de la sesión de hoy los títulos de la empresa del Ibex. JPMorgan amplía la capacidad de vuelo en Bolsa de IAG. La firma estadounidense, a pesar de rebajar un 4% el precio objetivo, fija su techo bursátil en 5,75 euros por acción.

Después de analizar los resultados del viernes, JPMorgan augura una sólida generación de beneficios y flujo de caja libre este año, y sugiere incluye que las previsiones de ingresos de IAG podría ser conservadora, dado el poder de fijación de precios que el grupo ejerce en sus principales mercados de larga distancia. Próxima ampliación





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