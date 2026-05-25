IAG mejora su aspecto técnico y enfrenta resistencia clave

La compañía ha mejorado su aspecto técnico al romper la estructura triangular y superar la zona de los 4,60 euros por acción. El valor enfrenta una resistencia clave en los 4,73 euros y, de superarla, podría cerrar el hueco bajista abierto en marzo, impulsando futuras subidas.

La UCO ha desmentido a Begoña Gómez, afirmando que su 'software' estaba disponible para su uso y abierto a la actividad comercial. Por otro lado, Irán ha afirmado haber llegado a conclusiones sobre varios temas con EEUU, aunque esto no significa un acuerdo inminente.

En otro orden de cosas, IAG ha mejorado su aspecto técnico al romper la estructura triangular y superar la zona de los 4,60 euros por acción. La compañía ha recortado vuelos en Oriente Próximo debido a las tensiones geopolíticas y ha reforzado rutas domésticas en España debido a la alta demanda vacacional. IAG ha amortizado bonos por 822 millones de euros y sus acciones han acumulado una subida del 122% desde abril de 2025 a febrero de este año.

El valor enfrenta una resistencia clave en los 4,73 euros y, de superarla, podría cerrar el hueco bajista abierto en marzo, impulsando futuras subidas. Los inversores han aumentado la confianza tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el acuerdo para desbloquear el estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado. Este avance abre la puerta a una tregua en Oriente Medio después de meses de tensiones, lo que ha provocado una notable caída en los precios del crudo.

El valor ha perdido todo lo ganado en la sesión del viernes, pero se enfrentará a la zona de los 18.220 puntos en la próxima sesión, aunque no contará con la referencia de Reino Unido y Wall Street debido a las festividades. IAG ha decidido recortar su oferta de vuelos en mercados de Oriente Próximo como Israel y Qatar debido a la tensión geopolítica.

Esta capacidad sobrante se desviará a España para potenciar las rutas domésticas de Vueling e Iberia Express, aprovechando que las islas y la Península están experimentando una alta demanda vacacional. El análisis técnico de Eduardo Bolinches destaca los niveles clave para invertir en el Ibex 35. El valor ha mostrado un comportamiento volátil desde abril de 2025 a febrero de este año, con un aumento significativo en el volumen de contratación.

Esto ha llevado al valor a superar la zona de los 4,60 euros por acción y a desarrollar un comportamiento técnico positivo. Si la situación en el estrecho de Ormuz no se vuelve a complicar y el precio del petróleo sigue situándose por debajo de los 100 dólares por barril, el valor podría seguir avanzando en el corto plazo. Por el contrario, si la situación se vuelve a complicar, el valor podría experimentar una caída significativa.

En este sentido, esperaríamos a un cierre diario de IAG por encima de los 4,83 euros para introducir una posición compradora





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