IAG logra un aumento del 71% en su beneficio neto en el primer trimestre, pero advierte de un impacto negativo por la guerra en Irán

IAG ha registrado un beneficio neto del 71% en el primer trimestre, pero advierte que la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz afectarán negativamente a sus resultados en el resto del año. La empresa está implementando medidas para gestionar el aumento del precio del combustible y mantener la demanda de viajes.

IAG logró aumentar su beneficio neto un 71% en el primer trimestre, alcanzando los 301 millones de euros, gracias a un incremento del 1,9% en sus ingresos, que sumaron 7.181 millones de euros.

Sin embargo, las perspectivas para el resto del año son menos optimistas debido a la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. La matriz de Iberia y British Airways ha advertido que el conflicto inevitablemente afectará a los beneficios, que serán inferiores a los previstos inicialmente, según declaró su consejero delegado, Luis Gallego.

Aunque el grupo no ha proporcionado más detalles, ha señalado que está gestionando activamente la incertidumbre generada por el aumento del precio del combustible y su impacto, implementando medidas en materia de yields, costes y capacidad. En un comunicado enviado a la CNMV, la empresa destacó que no observa problemas con la disponibilidad de combustible en sus mercados principales, gracias a su inversión en autoabastecimiento en los aeropuertos clave.

La cotizada espera que el coste del combustible alcance los 9.000 millones de euros en 2026, en un escenario central de 1.260 dólares por tonelada, lo que supone un aumento de 2.000 millones de euros respecto a las previsiones de diciembre pasado. A pesar de la incertidumbre, IAG mantiene una demanda sólida de viajes, con el 80% del segundo trimestre ya reservado, en línea con niveles históricos.

No obstante, advierte que el impacto del aumento del coste del combustible se notará más significativamente a lo largo del año, a medida que los precios sigan subiendo. La compañía seguirá ampliando sus estrategias para mitigar estos efectos y garantizar la estabilidad operativa





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