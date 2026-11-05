IAG aproba dividendo a cuenta de 0,053 euros con subida del 10,4%

El consejo de IAG aprueba un dividendo bruto de 0,053 euros por acción. El abono comienza el 7 de diciembre tras retención del 19%, marcando un aumento del 10,4% anual.

El consejo de administración de IAG ha aprobado este jueves la distribución de un dividendo bruto a cuenta de 0,053 euros por acción. Este pago se imputará a los resultados financieros de 2026 y representa un incremento del 10,4% en comparación con los 0,048 euros pagados anteriormente. La fecha de abono estará disponible a partir del 7 de diciembre, según consta en la notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV).

Detalles del Pago y Retenciones Fiscales

Tras la aplicación de una retención fiscal del 19%, el importe neto que recibirán los accionistas se situará en 0,0429 euros por cada título. Esta estructura de pago refleja la política corporativa establecida para este grupo aeronáutico. La estrategia consiste en incrementar cada año su dividendo total en línea con la inflación a largo plazo. Aproximadamente la mitad del pago se abona como dividendo a cuenta y la otra mitad como dividendo complementario.

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Evolución Histórica y Cifras 2025

En 2025, el dividendo total de IAG ascendió a 0,098 euros por acción. Esto representó un aumento del 8,9% con respecto al año anterior y supuso un desembolso total de 441 millones de euros. En aquel contexto, el abono del dividendo complementario fue de 0,050 euros por acción, alcanzando un importe de 22 millones de euros. Esta trayectoria demuestra un compromiso continuo con la retribución al accionista.

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Rendimiento Bursátil y Resultados del Primer Semestre

A la espera de presentar mañana los resultados correspondientes al tercer trimestre, el holding de aerolíneas ha cerrado la sesión del Ibex 35 de este viernes con un retroceso del 1,69%. La cotización se situó en 5,134 euros por acción. No obstante, en lo que va de año, el grupo acumula una subida del 8,11%, mientras que el alza es similar en los últimos 12 meses con un +8,05%. En el primer semestre del año, IAG redujo su resultado neto un 20%, hasta los 1.033 millones de euros. Esta caída ocurrió pese a defenderse de un fuel más caro.

Resiliencia Operativa ante Costes Energéticos

Los ingresos mejoraron un 1%, hasta 16.064 millones, evidenciando capacidad para absorver presiones externas. La aprobación de este nuevo dividendo refuerza la posición financiera del conglomerado en el mercado. Los accionistas podrán disfrutar del pago inicial a partir de la primera semana de diciembre, consolidando la estrategia de valor a largo plazo.