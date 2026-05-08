IAG advierte sobre el impacto de la crisis del petróleo en el sector aéreo y explora oportunidades

El grupo IAG lanza una advertencia sobre el posible cierre de aerolíneas debido a la crisis del petróleo y explora oportunidades de consolidación en el sector, aunque con condiciones. El presidente del grupo, Luis Gallego, ha señalado que no esperan problemas de combustible este verano, pero sí un sobrecoste de 2.000 millones. Iberia acelerará su plan de eficiencia y renovación de flota, mientras Ryanair enfrenta recortes en España.

IAG lanza una advertencia al mercado sobre el impacto de la crisis del petróleo en el sector aéreo . El presidente del grupo, Luis Gallego, ha señalado que compañías como Spirit han cerrado y que podrían repetirse situaciones similares en un contexto de incertidumbre.

Estas declaraciones llegan tras presentar los resultados financieros y avanzar una caída del beneficio anual previsto debido al conflicto en Oriente Medio, que ha disparado los precios del combustible de aviación. Gallego también ha destacado que, en medio de la crisis, surgen oportunidades que el grupo está dispuesto a explorar, aunque con condiciones estrictas, como mantener el control de las aerolíneas que adquiera, algo que no ocurrió con TAP Portugal.

El grupo ha decidido retirarse de la privatización de esta aerolínea, a diferencia de sus rivales Air France-KLM y Lufthansa. IAG se define como una plataforma de consolidación donde las aerolíneas han entrado y se han fortalecido. En cuanto a la crisis actual, el grupo prevé un sobrecoste de combustible de unos 2.000 millones debido al aumento del precio del jet fuel, aunque asegura que no esperan problemas de suministro este verano.

Han reasignado capacidad y mantienen coberturas de combustible, con el 70% cubierto para el resto del año mediante instrumentos financieros. Esperan recuperar alrededor del 60% del aumento del coste del combustible mediante medidas de gestión de ingresos y costes, que variarán según el mercado. En el caso de Iberia, su 'Plan de Vuelo 2030' incluye un plan de eficiencia con la renovación de flota, que acelerarán al máximo, según su presidente, Marco Sansavini.

Gallego ha aclarado que no paralizarán inversiones, pero evaluarán los costes discrecionales. Mientras, Ryanair ya sufre recortes en España, con un descenso en su tráfico por primera vez desde la pandemia, lo que amenaza su reinado en el mercado





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