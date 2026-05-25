I Foro del Marketing: CMOs y el nuevo desorden que trae la IA al sector

El I Foro del Marketing reunió a algunos de los principales responsables de marketing y expertos del sector en Madrid para debatir sobre los retos que están redefiniendo la función del CMO: inteligencia artificial, presión por la eficiencia, fragmentación de audiencias y construcción de marcas con impacto real en negocio.

reunió en Madrid a algunos de los principales responsables de marketing y expertos del sector para debatir sobre los retos que están redefiniendo la función del CMO: inteligencia artificial, presión por la eficiencia , fragmentación de audiencias y construcción de marcas con impacto real en negocio.

Elena Cabrero, directora de marketing de Moeve, Aitor Goyenechea, director de publicidad, marca y patrocinios de Telefónica/Movistar España, Kerman Romeo, director de marketing de KFC, Javier Perales, senior manager brand & sponsorship Visa España y Portugal, Rafael Urbano, CEO de Carat España, Arantxa Getino, senior manager de Tangity, Joaquin Peña, Growth Manager en Kitchen, Pablo Madrid, fundador & CCO de Mistake, David Lahoz, experto en IA, Majé López, consultora de comunicación estratégica, Juan Ramón Gil, director de marketing y desarrollo, de El Economist





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