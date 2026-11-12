I Carrera de Papá Noel en Salamanca: Fecha, Lugar e Inscripción

La I Carrera de Papá Noel llega a El Corte Inglés de María Auxiliadora en Salamanca el 20 de diciembre. Descubre horarios, rutas y cómo participar en esta actividad navideña familiar.

La ciudad de Salamanca se prepara para recibir la primera edición de la I Carrera de Papá Noel, un evento deportivo y familiar que transformará el centro urbano en un escenario festivo. Esta iniciativa, organizada con el apoyo comercial de El Corte Inglés, busca consolidarse como una de las actividades más singulares de la programación navideña local.

Detalles Logísticos y Ubicación Precisa

La prueba se celebrará el domingo 20 de diciembre con un inicio programado estrictamente a las 10:00 horas. Tanto la línea de salida como la de meta estarán ubicadas en los exteriores de las instalaciones de El Corte Inglés de María Auxiliadora, un punto de encuentro estratégico para facilitar el acceso de todas las familias participantes.

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El evento fue creado por Sport Life Ibérica S.A.U., entidad que impulsa esta novedosa propuesta con la clara vocación de fomentar la práctica deportiva sostenible y la convivencia ciudadana. La organización tiene como objetivo principal facilitar el disfrute de la capital salmantina en un ambiente navideño, accesible y libre de barreras físicas o económicas complejas.

Participación Familiar y Vestimenta Temática

Uno de los elementos distintivos de la I Carrera de Papá Noel es la obligatoriedad y fomento de la vestimenta temática. Los inscritos deberán participar disfrazados, lo que convierte la prueba en un espectáculo visual único donde las calles del centro se llenarán de color y alegría.

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La organización ha diseñado categorías específicas para asegurar la inclusión, permitiendo la participación de grupos de entre 3 y 4 personas. Estas inscripciones combinan adultos y niños, facilitando que todo el núcleo familiar pueda correr junto o apoyar a sus miembros más pequeños desde la propia línea de meta.

Responsables y Gestión de Inscripciones

La titularidad y gestión técnica del evento corresponde a Sport Life Ibérica S.A.U., una empresa con domicilio social en la calle Nestares 20, código postal 28045, Madrid, España. Esta sociedad es la responsable del tratamiento de los datos personales de todos los inscritos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos.

Para realizar las inscripciones, los participantes deben autorizar explícitamente el tratamiento de su información, que incluye nombre, apellidos, usuario, contraseña, correo electrónico, dirección postal, teléfono, género y fecha de nacimiento. El contacto directo con la organización se puede establecer a través del teléfono 913470100 o mediante el correo electrónico sportlifeiberica@slib.es para consultas administrativas.

Impacto Social y Próximos Pasos para Ciudadanos

La presencia de familias completas y grupos de amigos en la prueba fomenta una jornada diferente donde el espíritu navideño es el protagonista absoluto. La ruta está diseñada para ser accesible a todos los públicos, convirtiendo la capital en un espacio de encuentro social durante las fechas más entrañables del año.

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Los ciudadanos y participantes interesados deben tener en cuenta que Sport Life Ibérica S.A.U. designó a un Delegado de Protección de Datos, contactable en dpo@slib.es, para garantizar la seguridad de la información. Los datos se conservarán bloqueados durante un máximo de cinco años para responsabilidades legales, y los usuarios pueden retirar su consentimiento en cualquier momento mediante la web o por correo postal.