HYROX confirma un crecimiento del 53,3% en España, alcanzando 100.655 participantes. La organización prevé 30.000 atletas en IFEMA en marzo de 2027.

La disciplina HYROX ha cerrado la temporada 2025/26 con cifras históricas en la península ibérica, consolidándose como uno de los fenómenos de masas más relevantes en el sector del fitness actual. La organización confirmó que la competición reunió a un total de 100.655 atletas en España y Portugal durante este ciclo competitivo.

Este resultado representa un crecimiento del 53,3 % respecto al ejercicio anterior, marcando un punto de inflexión en la popularidad de este formato híbrido que combina carrera y entrenamiento funcional. La escala de esta expansión es notable, ya que en apenas dos temporadas la participación se ha multiplicado por más de cinco.

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Crecimiento exponencial y proyección en IFEMA

HYROX prevé reunir a 30.000 participantes del 17 al 21 de marzo de 2027 en IFEMA. La cifra supondría un incremento cercano al 58 % respecto a los aproximadamente 19.000 atletas de la edición anterior de este evento específico. Esta demanda masiva se refleja en que la organización asegura que ya se ha vendido el 80 % de las plazas, lo que anticipa un nuevo lleno absoluto para el próximo encuentro.

Los datos preliminares de inscripción demuestran que el modelo de negocio y la captación de nuevos deportistas están funcionando con una eficacia sin precedentes en la última década. La previsión indica que la asistencia superará ampliamente los registros de ediciones pasadas, validando la estrategia de expansión en la capital española.

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Expansión territorial y posición en mercados globales

El crecimiento no se limita a la capital. España ocupa ya el octavo puesto entre los mercados mundiales de HYROX y el circuito prevé alcanzar los 118.000 atletas en España y Portugal durante la temporada 2026/27. Esta meta indica una apuesta firme por la continuidad del ritmo de crecimiento actual en los próximos doce meses.

La expansión geográfica se refleja también en el calendario oficial, con nuevas citas confirmadas en Bilbao y Málaga. Además, la organización ha fortalecido su infraestructura local con una red de unos 800 gimnasios afiliados que actúan como puntos de entrenamiento y promoción, facilitando el acceso a este tipo de competición para el público general.

Impacto demográfico y cambio de paradigma en el fitness

A nivel internacional, HYROX ha alcanzado los 1,5 millones de participantes y prevé llegar a los dos millones en la próxima temporada global. Uno de los indicadores clave de su popularidad es que el 67 % de los inscritos en 2026/27 participará por primera vez, lo que evidencia una captación masiva de nuevos usuarios en el sector.

La composición del público también ha evolucionado significativamente, ya que la presencia femenina ya representa el 45,6 % del total de participantes. Estas cifras confirman que HYROX ha dejado de ser una competición dirigida a un público muy especializado para convertirse en un fenómeno de masas dentro del sector del fitness actual.

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Retos organizativos y legado deportivo

El principal acierto de HYROX es haber creado un formato reconocible, medible y accesible a distintos niveles, que transforma el entrenamiento habitual en un objetivo deportivo concreto. Sin embargo, el crecimiento también plantea retos organizativos importantes para mantener la calidad del evento a gran escala.

La dirección del evento deberá garantizar la calidad de la experiencia, gestionar la elevada participación y mantener el atractivo de la competición sin perder su esencia deportiva. La conclusión es clara: HYROX no solo está creciendo como competición, sino que está contribuyendo a cambiar la forma de entrenar y entender el fitness en España.