Hypershell X Pro y X Carbon: exoesqueletos de asistencia para corredores y aventureros

Nuevos exoesqueletos con AI MotionEngine que reducen el esfuerzo en actividades de alto impacto, ofrecen hasta 20 km/h de velocidad asistida, 30 % menos de fatiga y hasta 18 km de autonomía, con modos inteligentes y control vía app móvil.
Hypershell X Pro y Hypershell X Carbon son los nuevos exoesqueletos de asistencia motorizada diseñados para deportistas de alto rendimiento que practican running, ciclismo, senderismo y otras actividades de gran exigencia.
Ambos dispositivos incorporan la tecnología AI MotionEngine, capaz de analizar el movimiento del usuario hasta 1.000 veces por segundo con una latencia de apenas dos milisegundos, lo que garantiza una asistencia natural y perfectamente sincronizada con la biomecánica individual. Gracias a este procesamiento ultra‑rápido, el exoesqueleto detecta en tiempo real la fase de la zancada, la carga en el tren inferior y el tipo de terreno, activando de forma automática los modos inteligentes de asistencia, como subir escaleras, descender cuestas o afrontar caminos de grava.
La potencia pico alcanzada por los motores es de 800 W, lo que permite reducir hasta un 30 % el esfuerzo físico y ofrecer velocidades de asistencia de hasta 20 km/h, ideal para superar subidas pronunciadas o mantener un ritmo constante en terrenos irregulares. El diseño de los modelos ha sido pensado para mezclar ligereza, resistencia y portabilidad.
El Hypershell X Pro pesa 2 kg incluyendo la batería, mientras que el X Carbon, fabricado con una combinación de fibra de carbono, titanio y aluminio, reduce su peso a 1,8 kg sin batería. Ambos se pliegan en un formato compacto (aproximadamente 430 × 260 × 125 mm) que cabe sin problemas en cualquier mochila de montaña.
La batería de 5 000 mAh brinda una autonomía de entre 17 y 18 km por carga, suficiente para jornadas completas de entrenamiento o excursiones de día completo. Los usuarios pueden seleccionar entre cuatro modos principales -Eco, Fitness, Hyper y Transparente- y diez modos inteligentes que se activan según la actividad y el relieve, como Downhill, Gravel o Up Stairs, garantizando la asistencia adecuada en cada situación.
Para gestionar la experiencia, Hypershell ofrece la aplicación móvil Hypershell+, disponible para iOS y Android. La app permite monitorizar en tiempo real parámetros como potencia asistida, consumo de batería, distancia recorrida y cadencia, así como ajustar la asistencia desde la muñeca mediante un smartwatch compatible.
Además, la plataforma registra históricos de entrenamiento, comparativas de rendimiento y la posibilidad de compartir resultados en redes sociales. Con todas estas características, el Hypershell X Pro y el X Carbon se posicionan como herramientas profesionales pensadas para deportistas que buscan potenciar su resistencia, mejorar su técnica y explorar nuevos límites en exteriores, aportando una diferencia tangible en cada aventura.
