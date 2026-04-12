Hungría vota en elecciones cruciales: Orbán se enfrenta a un desafío significativo

Las elecciones legislativas húngaras podrían marcar el fin del mandato de Viktor Orbán tras 16 años en el poder. La oposición, liderada por Peter Magyar, presenta un desafío considerable, con encuestas que sugieren una ventaja. El resultado es seguido de cerca por la comunidad internacional, especialmente en Europa y Estados Unidos.

Según encuestas realizadas por institutos independientes, el partido Tisza , liderado por Peter Magyar , llega a la cita electoral con una ventaja significativa. Los ciudadanos húngaros comenzaron a votar este domingo en unas elecciones legislativas cruciales, cuyo resultado podría marcar el fin de los 16 años de gobierno del primer ministro Viktor Orbán .

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Este proceso electoral es seguido de cerca por numerosas capitales del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos, debido a las implicaciones políticas y geopolíticas que podrían derivarse. Los colegios electorales abrieron sus puertas a las 06:00 y cerrarán a las 19:00, permitiendo a los votantes elegir entre cinco partidos que compiten en un sistema mayoritario mixto que, históricamente, ha favorecido ampliamente al partido Fidesz de Orbán.<\/p>

Los institutos de sondeos independientes anticipan una victoria contundente para el partido Tisza, liderado por el conservador proeuropeo Peter Magyar. En tan solo dos años, Magyar ha logrado construir un movimiento político capaz de desafiar la hegemonía del primer ministro nacionalista, cuya popularidad ha disminuido paralelamente al deterioro de la economía húngara.<\/p>

Sin embargo, las instituciones cercanas al poder, y afines al Fidesz, pronostican una victoria para la coalición Fidesz–KDNP encabezada por Orbán, quien aspira a obtener un quinto mandato consecutivo. En el entorno del Fidesz, se percibe un cierto nerviosismo, a pesar del fuerte respaldo expresado por figuras políticas prominentes, como el expresidente estadounidense Donald Trump.<\/p>

De hecho, el vicepresidente de Trump, JD Vance, viajó esta semana a Budapest para manifestar su apoyo a Orbán y criticar abiertamente a los “burócratas de Bruselas”. Trump, por su parte, ha intensificado sus mensajes de apoyo, prometiendo poner la “potencia económica” de Estados Unidos al servicio del dirigente húngaro, evidenciando así la importancia estratégica que se le concede a la situación política húngara.<\/p>

Viktor Orbán, quien ha transformado a Hungría en un modelo de “democracia iliberal”, es un referente para movimientos de extrema derecha a nivel global y mantiene una estrecha relación con figuras y regímenes considerados afines. Ha criticado reiteradamente las sanciones de la Unión Europea contra Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022, posición que ha generado tensiones con Bruselas y con algunos Estados miembros de la UE, quienes verían con buenos ojos un cambio de gobierno en Hungría.<\/p>

Orbán ha prometido continuar su ofensiva contra organizaciones civiles, periodistas, jueces y opositores políticos, lo que ha generado preocupación sobre la deriva autoritaria del país. Algunos analistas políticos sugieren que una nueva victoria de Orbán consolidaría un giro claro hacia el autoritarismo, intensificando las restricciones a las libertades y socavando los pilares democráticos.<\/p>

El discurso de Orbán, que históricamente ha atacado a Ucrania, ha perdido fuerza ante el estancamiento económico y los persistentes escándalos de corrupción que han salpicado a su gobierno. Por su parte, Péter Magyar, de 45 años, ha recorrido el país desde febrero prometiendo mejorar los servicios públicos, combatir la corrupción endémica, restaurar las instituciones democráticas y reafirmar la lealtad de Hungría a la Unión Europea.<\/p>

La participación electoral podría alcanzar un récord del 75%, con los primeros resultados parciales esperados tras el cierre de los colegios electorales. En caso de que el resultado sea ajustado, el recuento completo de los votos podría prolongarse hasta el sábado. Adicionalmente, han surgido acusaciones de injerencia rusa y de compra de votos por parte del Fidesz, mientras que Orbán acusa a Tisza de “conspirar con servicios de inteligencia extranjeros” para manipular el resultado electoral, elevando así el clima de tensión y desconfianza.<\/p>





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