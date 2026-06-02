El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha anunciado la introducción de un impuesto sobre el patrimonio en el país. El objetivo de este impuesto es garantizar la rendición de cuentas y devolver el dinero público a las arcas del Estado.

El primer ministro de Hungría , Peter Magyar, ha anunciado la introducción de un impuesto sobre el patrimonio en el país. Esta medida se considera una forma de justicia social y solidaridad en un país que ha estado dominado por la lealtad política y la recompensa económica durante años.

El impuesto se aplicará a las personas que posean un patrimonio superior a 1.000 millones de forintos (2,8 millones de euros) y se incluirán activos como inmuebles, acciones en empresas, yates, jets privados, cuadros y coches deportivos. También se tendrán en cuenta los patrimonios de los cónyuges e hijos para evitar la evasión. El objetivo de este impuesto es garantizar la rendición de cuentas y devolver el dinero público a las arcas del Estado.

Hungría será la primera nación de la UE en introducir este tipo de impuesto desde la década de 1980. El ministro de Hacienda, András Kármán, ha prometido que dará más detalles sobre la reforma del régimen fiscal antes del 5 de junio. El partido de gobierno, Tisza, tiene una mayoría de dos tercios en el Parlamento y ha asegurado que el impuesto sobre el patrimonio será una realidad en el país.

La medida ha sido bien recibida por el economista político Zoltán Pogátsa, quien considera que los impuestos actuales sobre el patrimonio son demasiado bajos y que este nuevo impuesto garantizará la rendición de cuentas. Sin embargo, la introducción de este impuesto ha generado controversia entre los oligarcas de Orbán, quienes se han beneficiado de la contratación pública durante su mandato.

Muchos de ellos ocupan puestos clave en los sectores de los medios de comunicación, la energía, la construcción, la banca y el sector inmobiliario. Entre los oligarcas más conocidos se encuentra Lőrinc Mészáros, que encabeza la lista húngara de Forbes con un patrimonio neto estimado de 5.000 millones de dólares. Este instalador de gas ha construido un imperio que abarca los sectores de la energía, la construcción, las finanzas, el turismo y los medios de comunicación.

Hace años, atribuyó su fortuna a tres cosas: su trabajo, su familia y su suerte. El impuesto sobre el patrimonio en Hungría es un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas en el país. La introducción de este impuesto ha generado expectación en la comunidad internacional, ya que muchos países han estado presionando para que se apruebe una ley al respecto. En Reino Unido, el Partido Verde y muchos diputados laboristas respaldan la idea.

En Francia, el presidente socialista François Mitterrand introdujo el estuvo a punto de restablecer el impuesto, y es probable que sea un tema candente en las elecciones presidenciales del año que viene. Por ahora, sin embargo, parece que Hungría será la primera en dar el paso





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