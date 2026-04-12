Hungría Cierra las Urnas con Participación Récord en Elecciones Parlamentarias

Las elecciones parlamentarias en Hungría cerraron con una participación sin precedentes, superando el 78% del electorado. El primer ministro Viktor Orbán y el líder opositor Péter Magyar se enfrentaron en una contienda seguida de cerca a nivel nacional e internacional. El presidente Tamás Sulyok destacó la legitimidad del mandato que recibirá el ganador, independientemente del resultado.

Las urnas electorales en Hungría cerraron este domingo, marcando el fin de una jornada parlamentaria reñida y caracterizada por una participación sin precedentes desde la caída del régimen comunista en el país. La Oficina Electoral Nacional reportó que casi el 78% de los votantes registrados había emitido su sufragio hasta las 6:30 p.m., hora local, momentos previos al cierre de los centros de votación.

En varios distritos, incluyendo la capital, Budapest, y el condado de Pest, así como en las regiones occidentales de Győr-Moson-Sopron y Vas, la participación superó el 80%. A pesar del cierre oficial, largas filas de ciudadanos continuaban formándose frente a las mesas electorales, reflejando el entusiasmo y la importancia concedida a esta elección.\El primer ministro Viktor Orbán, en busca de un nuevo mandato, y el líder de la oposición, Péter Magyar, realizaron sus últimos actos de campaña durante el fin de semana, intensificando la expectación ante la inminente jornada electoral. La contienda fue seguida de cerca tanto dentro como fuera de Hungría, convirtiéndose en un foco de atención internacional. Si bien Hungría, debido a su tamaño, no suele acaparar la atención mundial de forma habitual, bajo el liderazgo de Orbán ha logrado ejercer una influencia considerable en el contexto europeo. Orbán ha sabido capitalizar la membresía de Hungría en la Unión Europea y la OTAN para, en ocasiones, retrasar decisiones y ejercer presión en busca de modificaciones en las políticas del bloque comunitario.\El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, emitió declaraciones tras el cierre de las urnas, asegurando que las elecciones se desarrollaron sin incidentes significativos. Destacó que la participación récord otorgaría un “mandato legítimo” al ganador, independientemente del resultado final. “El resultado de las elecciones, sea cual sea, representará un mandato legítimo para la dirección que Hungría debe tomar en el próximo período”, afirmó Sulyok, según la agencia de noticias nacional húngara MTI. El presidente también enfatizó que la obtención de los resultados definitivos tomaría tiempo, y que el domingo se recibirían únicamente resultados preliminares, sujetos a certificación oficial. La alta participación y el interés generalizado en la elección subrayan la importancia de este proceso democrático para el futuro del país, y reflejan el deseo de la ciudadanía húngara de expresar su opinión y participar activamente en la configuración del rumbo político de la nación





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