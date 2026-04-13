Hungría cambia de rumbo: Péter Magyar derrota a Orbán y Europa celebra el triunfo

La victoria de Péter Magyar en Hungría marca el fin de 16 años de gobierno de Orbán, con Europa celebrando el cambio y tendiendo la mano al nuevo gobierno. Trump, por su parte, mantiene silencio.

Europa celebra la victoria de Magyar en Hungría mientras Trump guarda silencio ante la caída de su aliado Orbán. Los líderes europeos extienden una mano al candidato opositor para reconstruir los lazos dañados con la ultraderecha. Péter Magyar , líder del partido opositor Tisza, ha puesto fin a 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán tras ganar en las elecciones legislativas una 'supermayoría' que le otorgará más de dos tercios de los escaños en el próximo Parlamento.

Con el escrutinio casi completo, su partido, Tisza, ha obtenido 138 de los 199 escaños, lo que le permitirá cumplir sus promesas electorales de desmantelar el 'sistema mafioso' de Orbán, quien durante años ha estado en conflicto con la UE por no respetar los principios del Estado de derecho. Los principales líderes europeos han felicitado a Péter Magyar y han mostrado su apoyo a su proyecto europeísta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado la victoria, destacando que Hungría 'ha elegido a Europa' y que 'la Unión se fortalece'. El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha felicitado a Magyar y le ha transmitido su apoyo. Alemania, a través del canciller Friedrich Merz, ha enviado sus felicitaciones. Otros líderes como Evika Silina (Letonia), Inga Ruginiene (Lituania) y Kristen Michal (Estonia) han celebrado la elección, destacando el respaldo a una Hungría libre dentro de una Europa unida, expresando su disposición a colaborar por los intereses y valores europeos comunes. El líder británico también ha resaltado el triunfo electoral de Magyar, calificándolo como un 'momento histórico' para Hungría y la democracia europea. La primera ministra danesa ha destacado la importancia de la coordinación europea, expresando su expectativa de cooperación futura. El primer ministro noruego ha subrayado la relevancia de la victoria de Magyar para Europa, mientras que el primer ministro sueco ha calificado el triunfo como 'un nuevo capítulo de la historia de Hungría'. Otros líderes también han celebrado el triunfo, afirmando que 'hoy ganan Europa y los valores europeos', reconociendo el respaldo del pueblo húngaro y extendiendo la invitación a trabajar juntos por un futuro mejor para todos los europeos. Desde la izquierda, se ha recibido el resultado como la caída de un 'proyecto autoritario en Europa' y de la 'internacional del odio'. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha celebrado la caída de Orbán, refiriéndose a él como un referente de la 'internacional del odio', y afirmando la posibilidad de 'pararles' y 'ganarles'. El significado de esta victoria trasciende el ámbito nacional y tiene profundas implicaciones para la política europea y las relaciones internacionales. El triunfo de Magyar representa un cambio significativo en el equilibrio de poder en Hungría, marcando el fin de una era de políticas ultranacionalistas y el inicio de un período que se espera esté más alineado con los valores y principios de la Unión Europea. La derrota de Orbán, un líder que había desafiado abiertamente las normas y valores de la UE en numerosas ocasiones, es vista como una señal de esperanza para aquellos que buscan fortalecer la integración europea y defender el Estado de derecho. La reacción entusiasta de los líderes europeos ante la victoria de Magyar refleja la importancia que otorgan a la estabilidad y la unidad en el continente. El apoyo brindado al nuevo gobierno húngaro sugiere un esfuerzo concertado para reconstruir puentes y reparar las relaciones dañadas durante los años de gobierno de Orbán. La victoria de Magyar también envía un mensaje claro a otros líderes populistas y nacionalistas en Europa, demostrando que sus políticas pueden ser rechazadas por los votantes. En contraste con la efusividad de los líderes europeos, la postura del expresidente estadounidense Donald Trump, quien había sido un aliado cercano de Orbán, ha sido de silencio. Este contraste pone de manifiesto las diferentes visiones del mundo y los valores que defienden los líderes políticos a ambos lados del Atlántico. Mientras que Europa celebra el regreso de Hungría a la senda de la democracia y el respeto al Estado de derecho, Trump, conocido por su simpatía hacia los líderes populistas y su escepticismo hacia las instituciones internacionales, parece mostrar indiferencia ante la caída de su aliado. Este silencio podría interpretarse como una señal de su alineamiento con las políticas de Orbán y su desprecio por los valores europeos. La victoria de Magyar y la reacción de Trump resaltan las profundas divisiones políticas y ideológicas que existen en el mundo contemporáneo. El futuro de Hungría, y su relación con Europa, dependerá ahora de la capacidad de Magyar para cumplir sus promesas electorales y reconstruir la confianza con sus socios europeos. El apoyo de los líderes europeos será crucial en este proceso, ya que Hungría busca recuperar su lugar como un miembro comprometido y respetuoso de la Unión Europea. El éxito de esta transición tendrá importantes implicaciones para la estabilidad y el futuro del continente, enviando una señal clara sobre la fortaleza de la democracia y el Estado de derecho frente a los desafíos del populismo y el nacionalismo. La victoria de Magyar no solo es un triunfo para Hungría, sino también para Europa y los valores que la sustentan





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