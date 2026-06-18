Human Rights Watch denuncia violaciones de derechos humanos en 'Operación Metro Surge' en Minesota

Human Rights Watch (HRW) ha publicado un informe en el que denuncia las violaciones de derechos humanos cometidas durante la 'Operación Metro Surge' en Minesota, llevada a cabo por agentes del ICE bajo la Administración Trump entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Según HRW, el despliegue masivo de agentes federales resultó en la detención de 4.000 inmigrantes, de los cuales más del 75% no tenía antecedentes penales y la operación incluyó tácticas abusivas, como el uso de fuerza letal y discriminación racial.

Human Rights Watch (HRW) denuncia en un informe las violaciones de derechos humanos cometidas durante la ' Operación Metro Surge ' en Minesota, llevada a cabo por agentes del ICE bajo la Administración Trump entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Según HRW, el despliegue masivo de agentes federales resultó en la detención de 4.000 inmigrantes, de los cuales más del 75% no tenía antecedentes penales. La operación incluyó tácticas abusivas, como el uso de fuerza letal y discriminación racial. HRW exige reformas en el ICE y la CBP, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas





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