Hugo24: Madrid, una ciudad viva y agonizante, laboratorio de las pulsiones sociológicas

La película narra la odisea del joven Hugo (Arón Piper) para conseguir el dinero que le falta para pagar el alquiler en Madrid, una ciudad inmersa en un acelerado proceso de gentrificación. La historia habla de dos chavales normales luchando por sobrevivir en un Madrid bullicioso e indiferente.

El Madrid contemporáneo como ciudad viva y agonizante y laboratorio de las pulsiones sociológicas. Ambientada en el barrio de Tetuán, antigua zona obrera y posteriormente marcada por la inmigración latina, hoy inmersa en un acelerado proceso de gentrificación , Hugo24 convierte la ciudad no solo en escenario, sino también en protagonista.

En ella, el cineasta español de origen británico Luc Knowles narra la odisea del joven Hugo (Arón Piper) para conseguir el dinero que le falta para pagar el alquiler. La comparación inmediata remite al cine quinqui de Eloy de la Iglesia, pero la España de 2026 ya no es la de la Transición: han desaparecido la heroína y los navajeros y la nueva pobreza adopta el rostro de la precariedad.

El problema ya no es tanto la delincuencia juvenil como la imposibilidad de acceder a una vivienda digna incluso trabajando.

"Era importante no hacer una peli de cine quinqui con topicazos, de los dos malotes del barrio y ya está. Esta historia habla de dos chavales normales, como la gran mayoría de chavales que viven en el barrio, con circunstancias delicadas y complicadas y cómo solventan ese problema en esas 24 horas", explica Piper, protagonista y también coproductor del filme.

Knowles, nacido en Reino Unido pero criado entre Madrid y Alicante y residente en el mismo barrio de Tetuán que retrata la película, insiste en esa voluntad de realismo: "Quería contar la historia de un chaval del centro de Madrid y no podía obviar la realidad social que tenemos ahora mismo. Hemos huido mucho de hacer a los protagonistas como delincuentes juveniles o grandes gángsters del barrio. Son dos chavales normales luchando por sobrevivir"





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