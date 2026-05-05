Hugh Jackman y Sutton Foster debutan como pareja en la Met Gala 2026

Hugh Jackman y Sutton Foster, la pareja de Broadway, hicieron su primera aparición oficial en la Met Gala 2026, deslumbrando en la alfombra roja y consolidando su relación ante el público.

La Met Gala 2026 ha sido testigo de un debut muy esperado: Hugh Jackman y Sutton Foster , la pareja que ha capturado la atención del público, han recorrido juntos la emblemática escalinata del evento.

Seis meses después de confirmar públicamente su relación, Jackman y Foster han hecho su primera aparición oficial en la Met Gala, consolidando su estatus como una de las parejas más comentadas del momento. Hugh Jackman, un rostro familiar en la Met Gala, optó por la elegancia atemporal de un clásico esmoquin negro de Giorgio Armani, demostrando su impecable gusto.

Por su parte, Sutton Foster, debutante en este prestigioso evento, deslumbró con un resplandeciente vestido dorado metálico de un solo hombro, adornado con una audaz abertura en la falda. El diseño, que realza la figura de la aclamada actriz de Broadway, refleja su personalidad vibrante y su talento multifacético como actriz, bailarina y cantante. Aunque esta no es la primera vez que Jackman y Foster aparecen juntos en público como pareja, su relación se mantuvo en privado hasta hace poco.

Su historia de amor comenzó durante el revival de Broadway de The Music Man en 2023, donde ambos coprotagonizaron. La química entre ellos fue innegable, y su amistad de larga data floreció en un romance inesperado. Durante la alfombra roja del estreno de la obra, Foster compartió con Vanity Fair que The Music Man era una celebración de la 'comunidad'.

Añadió que el elenco y el equipo habían creado su propia 'pequeña comunidad y pequeña familia', un vínculo que valoraban profundamente. La producción de The Music Man concluyó en enero de 2023, y aproximadamente nueve meses después, Hugh Jackman anunció su separación de su esposa, Deborah Lee Furness, después de 27 años de matrimonio. El divorcio se formalizó poco después.

En mayo de 2025, Furness habló abiertamente sobre la separación en una entrevista exclusiva con The Daily Mail, expresando su dolor y compasión por aquellos que han experimentado la 'traumática experiencia de la traición'. Jackman no respondió directamente a las declaraciones de Furness, pero una fuente cercana reveló a The Daily Mail que se sentía 'decepcionado' por sus palabras. Paralelamente, Sutton Foster solicitó el divorcio a su entonces esposo, Ted Griffin, en octubre de 2024.

Un año después, en el estreno de Song Sung Blue, la película protagonizada por Jackman en 2025, Foster y Jackman presentaron oficialmente su relación a los medios y al público. Desde entonces, han sido vistos juntos en diversas ocasiones, incluyendo talleres de teatro musical en la Ball State University, donde Foster es miembro del profesorado.

La anticipación por su aparición en la Met Gala 2026 fue palpable, y Jackman alimentó la expectación al publicar un adelanto de sus atuendos en Instagram, etiquetando a Foster y utilizando el hashtag #METGALA2026. La pareja ha demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y su historia ha cautivado a fans de todo el mundo.

Su debut en la Met Gala marca un nuevo capítulo en su relación, y su elegancia y conexión en la alfombra roja han dejado una impresión duradera. La Met Gala, conocida por sus extravagantes atuendos y su ambiente glamuroso, ha sido el escenario perfecto para celebrar el amor y el talento de esta pareja excepcional.

La elección de sus atuendos, la química que irradian y la historia detrás de su relación han convertido su aparición en uno de los momentos más destacados de la noche





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