Huesitos celebra su 50 aniversario con una campaña integral y juegos interactivos

La icónica marca de snacks Huesitos celebra su 50 aniversario con una campaña que incluye un juego interactivo en el packaging, un espacio experiencial, un anuncio de televisión y colaboraciones con influencers. La estrategia busca conectar con los consumidores y proyectar una imagen fresca y moderna.

Huesitos , una marca emblemática que celebra su 50 aniversario, ha desplegado una ambiciosa campaña para festejar este importante hito y agradecer a sus consumidores su lealtad a lo largo de cinco décadas. La estrategia se basa en una combinación de acciones de publicidad, experiencias interactivas, presencia en medios digitales y colaboraciones con influencers, buscando acercarse a sus seguidores de manera innovadora y divertida.

La celebración incluye diversas iniciativas diseñadas para generar engagement y reforzar el posicionamiento de la marca en el mercado. Estas acciones buscan crear un vínculo emocional más fuerte con los consumidores y proyectar una imagen fresca y moderna. La marca se ha esforzado por mantener su universo vivo y dinámico, adaptándose a las nuevas tendencias y a las expectativas cambiantes de los consumidores. El objetivo es seguir siendo una referencia en el sector de snacks y dulces, y continuar deleitando a las diferentes generaciones con sus productos icónicos y sus innovadoras propuestas. La campaña de aniversario es una clara muestra del compromiso de Huesitos con la innovación y la conexión con sus consumidores, asegurando un futuro próspero para la marca.\El centro de la celebración es una experiencia interactiva que se materializa en el packaging de sus productos. Los consumidores encontrarán un código QR que, al ser escaneado, los redirige a un juego online llamado “Huesitos 50 aniversario”. Este juego, inspirado en el clásico “rompebloques”, invita a la participación y la competencia, permitiendo a los usuarios acumular puntos y escalar en un ranking para ganar premios exclusivos. Además, se ha creado un espacio experiencial donde los fanáticos de la marca pueden sumergirse en el universo Huesitos, disfrutar de sus productos más icónicos y participar en una ruleta con premios atractivos, como altavoces, tote bags y calcetines. Esta combinación de elementos busca crear una experiencia completa para el consumidor, que va más allá del simple consumo del producto. La activación de la marca en el mundo real, junto con las acciones digitales, refuerza la conexión entre la marca y sus seguidores, generando un ambiente de celebración y diversión. La campaña se basa en la idea de convertir un hito de marca en una experiencia participativa y compartible, donde el snack se convierte en un punto de acceso a la diversión y el entretenimiento.\Como parte de su estrategia de comunicación, Huesitos ha lanzado un anuncio publicitario de 10 segundos que se emitirá en redes sociales, televisión y televisión conectada. Esta iniciativa busca aumentar la visibilidad de la marca y recordar a los consumidores la celebración de su 50 aniversario. Además, la marca ha apostado por una estrategia de influencers para amplificar su mensaje y llegar a un público más amplio. Colaboraciones con personalidades como Xuso Jones, Noemimisma, Mimo de mami y Guille Fernández, refuerzan la presencia de Huesitos tanto en el entorno digital como en el físico. La elección de estos influencers se basa en su capacidad para conectar con la audiencia y transmitir los valores de la marca de manera auténtica y relevante. Esta estrategia integral, que combina acciones online y offline, busca mantener viva la imagen de Huesitos y fortalecer su posición en el mercado. La marca también destaca su compromiso con la innovación, alternando sus clásicos de siempre con nuevas propuestas, como Huesitos Combix o Turrones Combix. Este enfoque garantiza que Huesitos siga siendo relevante y atractivo para las nuevas generaciones, y que continúe siendo un referente en el mundo de los snacks y dulces





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