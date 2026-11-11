Huelga política de CCOO y UGT: paro desigual y 120.000 manifestantes en Madrid

La huelga política de CCOO y UGT tuvo paro total solo en sectores muy sindicalizados y reunió a 120.000 personas en Madrid.

La huelga política convocada por CCOO y UGT, junto al sindicato de inquilinas, tuvo un seguimiento desigual en España. Según el análisis publicado, el paro total se registró solo en los sectores más sindicalizados, mientras que en el resto de la actividad el respaldo fue bastante escaso.

La protesta vespertina recorrió las calles de Madrid, donde la cabecera de la manifestación encabezó la movilización convocada por la tarde. El texto cifra en 120.000 los participantes en la marcha madrileña, 50.000 menos que hace catorce años, y sostiene que la jornada no logró paralizar la actividad económica.

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Seguimiento de la Huelga Política en España

El paro fue completo solo en sectores muy sindicalizados, mientras que la mayoría de las empresas y centros de trabajo funcionaron con normalidad. El análisis señala que, en ciudades como Barcelona, hubo un paro completo en los ámbitos afectados, pero no en el conjunto de la actividad.

Como indicador de la jornada, la demanda eléctrica cayó casi un 10% al comienzo del día y después se normalizó hasta igualarse a la de un miércoles cualquiera. El texto contrasta esa evolución con la última huelga, en la que la demanda de electricidad se redujo un 15%.

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Las manifestaciones vespertinas, celebradas fuera del horario laboral de la mayoría de los asalariados, concitaron más participación que el paro, aunque tampoco fue masiva. Según el texto, ni siquiera la incorporación de colectivos radicales a la convocatoria logró un respaldo masivo de los trabajadores.

Posiciones de CCOO, UGT y el Gobierno

El análisis sostiene que el Gobierno alentó una huelga que, según el texto, los sindicatos no consiguieron convertir en un respaldo masivo. La publicación atribuye la menguante capacidad de movilización de las centrales sindicales a su seguidismo del Ejecutivo.

El texto recuerda que las medidas impulsadas por el Gobierno desde 2018 han causado, según el análisis, el hundimiento histórico de la afiliación sindical. La afiliación ha bajado hasta el mínimo del 12% de los asalariados, pese a la fuerte subida de las subvenciones, que han pasado de 9 a 32 millones.

Según la publicación, la convocatoria buscó recuperar el favor del electorado de izquierdas más radical, a solo dos días del inicio de la campaña electoral para el 29-N. Para el texto, esa estrategia explica el descrédito de los sindicatos entre los trabajadores a quienes deberían representar.

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Violencia, coacciones y campaña electoral del 29-N

El texto denuncia actos violentos durante varias protestas, con ataques a oficinas, supermercados y centros situados en el centro de las capitales de provincia. Según la publicación, los piquetes impidieron la movilidad en la región.

El análisis describe que los piquetes coaccionaron a las personas que trataban de acceder con normalidad a sus puestos de trabajo por la mañana. Asimismo, señala que la vivienda de los propietarios particulares, que poseen la mayoría de los pisos en España, se utilizó como excusa para atacar sus oficinas.

La publicación considera que alentar movilizaciones contra los partidos que encarnan la alternativa democrática conlleva el riesgo de que los violentos interpreten que tienen carta blanca. Por ello, el texto concluye que el carácter electoralista del paro y sus excesos deberían llevar al próximo gobierno a legislar sobre la materia, sin detallar el alcance de la regulación propuesta.