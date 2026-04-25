Huelga indefinida en el Ayuntamiento de Barcelona por el nuevo convenio laboral

Trabajadores de diversos servicios municipales de Barcelona mantienen una huelga indefinida en protesta por el nuevo convenio laboral, denunciando pérdida de derechos, precariedad y una aplicación desigual de la jornada de 35 horas. El conflicto se extiende por servicios sociales, feminismos, OAC, guarderías y bibliotecas.

Una profunda crisis laboral sacude al Ayuntamiento de Barcelona y sus servicios municipales desde la implementación de un nuevo convenio laboral impulsado por el gobierno de Jaume Collboni a finales de enero.

A pesar del respaldo de sindicatos de gran envergadura como CCOO, UGT y CSIF, una huelga indefinida se extiende por diversos sectores esenciales: servicios sociales, áreas de feminismo, Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC), guarderías y, recientemente, bibliotecas municipales. La raíz del conflicto reside en la percepción de una pérdida de derechos por parte de los trabajadores, articulada principalmente por CGT, ABACOS e Intersindical.

Estos sindicatos denuncian una aplicación desigual de la jornada laboral de 35 horas, la eliminación de beneficios de conciliación y flexibilidad en áreas de alta demanda emocional, y la consolidación de la precariedad laboral en servicios tradicionalmente feminizados. La exigencia central de los huelguistas es una negociación directa con el gobierno local, al margen de los sindicatos firmantes del convenio, con el objetivo de corregir los puntos conflictivos, aumentar la plantilla para reducir la carga de trabajo, poner fin a las externalizaciones, mejorar las condiciones salariales y destituir a la Gerencia del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).

El descontento se centra en recortes concretos que afectan directamente a la calidad de vida laboral y, por extensión, a la calidad de la atención al ciudadano. Israel Ureña, representante de CGT, enfatiza la pérdida de medidas de conciliación que permitían a los trabajadores compensar la intensa carga laboral.

Se denuncia un recorte salarial del 6% para aquellos con reducción de jornada por cuidado de hijos entre 6 y 13 años, así como descuentos en la paga de abril por bajas médicas. Estos recortes, según los huelguistas, impactan desproporcionadamente en colectivos feminizados y en sectores ya sobrecargados y exhaustos. La situación se agrava en un contexto más amplio de recortes en los servicios públicos, lo que, a juicio de los trabajadores, compromete la atención a las personas más vulnerables.

Ureña señala que la garantía de alojamiento para personas desahuciadas, que antes era una responsabilidad del Ayuntamiento, ya no lo es desde enero, evidenciando un sistema colapsado que afecta tanto a la ciudadanía como a los profesionales. La movilización ha ido ganando fuerza con la adhesión progresiva de diferentes áreas, desde los servicios sociales hasta las guarderías y el servicio de atención al público.

En las guarderías, se exige un aumento de personal, concretamente una plaza de educadora por cada una de las 105 guarderías municipales, así como la reversión de la privatización de algunos servicios y horarios. Los bibliotecarios, tanto de la Diputació como del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, se han sumado recientemente a la huelga, comprometiéndose a realizar paros cada sábado.

Denuncian la falta de conciliación, jornadas laborales extenuantes de hasta 11 horas seguidas y la concatenación de seis o siete días de trabajo consecutivos. El origen del conflicto radica en la aplicación desigual de la jornada laboral de 35 horas, que se aplica solo a una parte de la plantilla sin aumentar los recursos necesarios, modificando acuerdos horarios y eliminando días de descanso sin compensación para el sector educativo.

Ureña critica la prisa con la que se implementó la jornada de 35 horas, priorizando el titular sobre la necesidad de aumentar la plantilla y los recursos para una implementación efectiva. A pesar de la firma del convenio con los sindicatos mayoritarios, los trabajadores en huelga mantienen la esperanza de una negociación adicional, argumentando que los convenios no son inamovibles.

La presión de la huelga busca forzar una reapertura del diálogo para corregir los aspectos considerados injustos o insuficientes, y no se descarta la adhesión de más áreas a las protestas en el futuro. La situación plantea un desafío significativo para el gobierno municipal, que se enfrenta a la necesidad de equilibrar las demandas de los trabajadores con las restricciones presupuestarias y las exigencias de la gestión pública





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