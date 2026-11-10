Huelga general por la vivienda: casi 23 millones de trabajadores convocados el 11 de noviembre

Casi 23 millones de trabajadores están llamados a la huelga general por la vivienda desde el 11 de noviembre, pese a pedir desconvocarla.

La huelga general por la vivienda comienza desde la medianoche del 11 de noviembre y llama a secundarla a casi 23 millones de trabajadores en España. Es una movilización atípica que los propios sindicatos reconocen como tal, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por UGT y CCOO.

La convocatoria se produce en plena tensión política y social, con la patronal y la oposición calificándola de incomprensible. Varias organizaciones empresariales han pedido desconvocarla tras la tragedia ferroviaria de Urda, donde fallecieron 69 personas.

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Huelga general por la vivienda: el origen y su mecanismo

La huelga general por la vivienda es el primer gran paro general convocado por este motivo, aunque la convocatoria incluye otras reivindicaciones laborales como los salarios y el poder adquisitivo. Los organizadores sostienen que estas demandas garantizan la legalidad de la movilización.

Según los datos citados por los promotores, los precios del alquiler han subido un 80%, muy por encima del 36% que han crecido los salarios. Esa brecha es el núcleo del malestar que los sindicatos quieren trasladar a la calle.

El detonante simbólico de la protesta es el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, de 87 años. Su caso se ha convertido en el punto de partida del movimiento inquilino que ha impulsado la convocatoria.

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La jornada comenzó incluso antes de la medianoche. A última hora de la tarde, un piquete del Sindicato de Inquilinas irrumpió en la sede de Alquiler Seguro en Madrid, mientras los líderes de UGT y CCOO participaban en un encuentro de piquetes informativos en la Puerta del Sol.

Posiciones enfrentadas sobre el objetivo de la huelga

El Gobierno defiende que la huelga va dirigida contra la oposición y hace un llamamiento a secundarla. Los sindicatos, en cambio, sitúan el foco en la patronal, en los denominados 'rentistas' y en las administraciones públicas en general.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que echar la culpa a la oposición o a los empresarios de la situación de la vivienda no tiene sentido. Las organizaciones empresariales llegaron a amagar con impugnar la huelga por considerar que no tenía una dimensión laboral, y después se sumaron a la petición del PP de desconvocarla.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, señaló que no hay salario que aguante el precio de la vivienda. Por su parte, Unai Sordo, secretario general de CCOO, hizo un llamamiento a la juventud trabajadora, al considerar que la huelga tiene que ver con las condiciones de vida de la gente joven para las próximas décadas.

Tampoco existen precedentes de un paro general masivo que no esté dirigido contra el Gobierno o sus políticas, que ha sido el denominador común de las grandes huelgas generales de las últimas décadas. Por eso, la convocatoria se considera atípica incluso por quienes la impulsan.

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Impacto en la vida laboral y próximos pasos

Las manifestaciones se celebrarán en las principales ciudades de España, la mayoría por la tarde, con una meteorología que se antoja desfavorable. En Madrid, la marcha principal arrancará a las 18.00 h desde Atocha y discurrirá hasta Plaza de España, pasando por Cibeles y recorriendo la Gran Vía.

Antes de la marcha, a las 16.30 h, los sindicatos harán una valoración del seguimiento de las movilizaciones. La cifra de seguimiento será clave para compararla con otras grandes movilizaciones, como las dos últimas huelgas generales masivas, las del 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012.

Aquellas huelgas provocaron una caída de la demanda eléctrica del 14 y el 11%, lejos del 34% registrado en el paro de 1988 contra la reforma laboral de Felipe González. Esta será la primera huelga desde que el teletrabajo se generalizó tras la pandemia.

La patronal madrileña CEIM ha señalado que los centros de trabajo deben abrir con normalidad y ha habilitado un canal de incidencias para comunicarlas a la Delegación del Gobierno. La organización insta además a las empresas a tomar nota de los trabajadores que secunden la huelga para suspender su salario y cotización durante la jornada.

Las administraciones públicas han fijado servicios mínimos en actividades esenciales como el transporte, la seguridad, Correos o RTVE. En Cercanías, donde los maquinistas ya celebraron una jornada de huelga el martes que paralizó la red, los servicios mínimos se sitúan en función del tipo de servicio, según informa EFE.

En Alta Velocidad y larga distancia, la obligación es del 75%, en media distancia del 65% y en mercancías del 26%. En el transporte aéreo, los servicios mínimos oscilan entre el 52% y el 85% en función de la ruta.