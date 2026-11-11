Huelga General en Madrid: la 'Marea Verde' exige una vivienda digna y salarios justos

La huelga general en Madrid, convocada por la 'Marea Verde', busca resolver la crisis de la vivienda y reivindicar salarios dignos ante el coste de la vida.

La ' Marea Verde' ha llevado su protesta a las calles de Madrid, exigiendo una vivienda digna y salarios justos en respuesta a la crisis del mercado inmobiliario. La huelga general se extiende por varios colegios y ha protagonizado varios encierros durante la noche.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha respondido a las reivindicaciones de los manifestantes, afirmando que los docentes 'piden imposibles' y que están privando a los alumnos de sus derechos. Sin embargo, la 'Marea Verde' ha celebrado la 'histórica' huelga general, convocada para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida.

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La situación de la vivienda en España es crítica

De acuerdo con los datos oficiales, la vivienda ha subido un 59,9% entre 2015 y 2025, mientras que el salario medio ha aumentado un 28% en el mismo período. Esto ha llevado a la creación de la 'Marea Verde', un movimiento social que busca resolver la crisis de la vivienda y reivindicar salarios dignos para los trabajadores.

El Gobierno y la oposición mantienen posiciones enfrentadas

El Gobierno, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las reivindicaciones de la 'Marea Verde' con la creación de decietos presentados por el Gobierno, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales. Sin embargo, la 'Marea Verde' ha advertido que estas reivindicaciones son 'contra todos los gobiernos' y que el 'poder popular no va a parar de crecer'.

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La respuesta de la sociedad española es unánime

La huelga general en Madrid ha despertado la atención de la sociedad española, con millones de personas siguiendo las noticias en tiempo real. La 'Marea Verde' ha demostrado que es capaz de unir a la sociedad y exigir cambios a través de la protesta pacífica.

¿Qué viene después?

La 'Marea Verde' ha advertido que su lucha no parará hasta que se resuelva la crisis de la vivienda y se mejoren los salarios. La respuesta del Gobierno y la oposición será fundamental en determinar el camino a seguir en este conflicto social.