Huelga general en España: seguimiento desigual en comercio, transporte y aerolíneas

La huelga general deja cierres de tiendas, cancelaciones aéreas y servicios mínimos con seguimiento desigual según sectores y zonas del país, con datos clave de la jornada.

La huelga general convocada este miércoles en España ha provocado el cierre de grandes cadenas de comercio, la parada de fábricas de automóviles y alteraciones en el transporte, aunque gran parte de los servicios funcionó con normalidad. El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Ricardo Casas, aseguró que la protesta fue seguida de forma mayoritaria en sectores como la logística, el transporte, el sector aéreo y las telecomunicaciones, pese a considerar que hubo servicios mínimos abusivos.

El consumo de electricidad, indicador habitual de actividad económica, registró un comportamiento errático tanto por territorios como por sectores. El impacto más visible se concentró en el transporte público, los puertos y determinadas industrias, mientras que el resto de la economía mantuvo su ritmo habitual.

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Seguimiento desigual en comercio y hostelería

El seguimiento en el comercio y la hostelería fue muy distinto según las zonas del país. Hostelería de España cifró a primera hora de la mañana el seguimiento en una media que se elevó hasta el 5% de los trabajadores en Barcelona.

Por su parte, el secretario sectorial federal de Hostelería de UGT, Omar Rodríguez, situó el seguimiento entre el 10% y el 45% en las zonas más sensibilizadas, y expresó que la central sindical se mostraba contenta con el seguimiento de la jornada.

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En Madrid, las protestas se concentraron ante cadenas instaladas en arterias principales como la Gran Vía, donde establecimientos como Starbucks, H&M, Primark y Stradivarius tuvieron que echar el cierre. Además, los piquetes intentaron a primera hora bloquear los accesos a Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercavalencia.

Impacto en fábricas, inmobiliarias y aerolíneas

Las fábricas de automóviles detuvieron su producción, y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, conocida como Cehat, comunicó un seguimiento prácticamente nulo en el sector hotelero. Según esta organización, la actividad de los establecimientos se desarrolló con normalidad en los distintos territorios, sin incidencias que comprometieran su funcionamiento.

Las agencias inmobiliarias, situadas en el punto de mira de la huelga, denunciaron actos vandálicos y apelaron a la responsabilidad institucional para evitar discursos que puedan generar la estigmatización del colectivo o inciten a la confrontación.

En el negocio de los viajes, las aerolíneas reprogramaron sus operaciones y reubicaron a los pasajeros en vuelos alternativos para cumplir con los servicios mínimos. La entidad que gestiona el tráfico aéreo dentro de España explicó que, tras los cambios planteados, estaban previstos 4.529 vuelos y unos 663.000 pasajeros. A las 18 horas se habían cancelado 332 conexiones, un 7,3% del total.

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Transporte público y medios de comunicación afectados

En el transporte colectivo, la huelga tuvo un seguimiento sensiblemente bajo en comparación con convocatorias anteriores, aunque se registraron piquetes informativos en puntos neurálgicos de Madrid y Barcelona. En el transporte de mercancías, donde predomina el trabajo autónomo, el seguimiento fue inferior al 1%.

Ouigo suprimió ocho de los 26 trenes programados y tuvo que cancelar otro más por la presencia de piquetes en los talleres de Can Tunis. Metro de Madrid prestó a primera hora el 93% del servicio habitual, mientras que el número de viajeros descendió un 51% respecto a una jornada ordinaria. La EMT prestó el 100% de los servicios mínimos establecidos.

En los medios de comunicación, la mayoría de las cadenas generalistas emitió con normalidad. Un grupo de encapuchados irrumpió en el plató del programa presentado por Gemma Nierga en RTVE Cataluña e impidió su emisión en directo, mientras que Canal Sur sufrió un fundido a negro durante varias horas.

La huelga en el sector farmacéutico tuvo una incidencia limitada, y las compañías concentraron sus esfuerzos en garantizar el suministro.