Huelga General en España: Paralización parcial y tensiones en el transporte

La huelga general del 11 de noviembre paralizó servicios clave con piquetes informativos. Tensiones en Mercamadrid y reducción del tráfico ferroviario marcaron la jornada.

El miércoles 11 de noviembre, durante las primeras horas de la madrugada, se dio inicio a una huelga general que afectó significativamente al tejido productivo y logístico de España. Organizaciones sindicales como CCOO, UGT, CGT y CNT, junto a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, coordinaron esta movilización para exigir mejoras salariales y frenar la especulación inmobiliaria. La medida provocó una reprogramación masiva de vuelos aéreos y la activación de numerosos piquetes informativos en centros de trabajo estratégicos.

Tensiones y Arrestos en Mercamadrid

La situación más crítica se registró en Madrid, donde un trabajador fue arrestado por agresión a un agente de la Policía Nacional. El incidente ocurrió a las 1:25 de la madrugada en el acceso a las instalaciones de la plataforma de distribución de Amazon. Un participante lanzó una valla contra el policía, lo que derivó en su detención inmediata. CCOO anunció posteriormente la presentación de una demanda penal por estas cargas policiales y la detención sufrida.

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A pesar de los incidentes, Mercamadrid mantuvo sus puertas abiertas con actividad reducida. La empresa informó que el peaje de Plataforma Alta no impidió el acceso vehicular, aunque se detectaron momentos de tensión y empujones por parte de los dispositivos policiales. Se observó un anticipo en el aprovisionamiento realizado el martes 10 de noviembre, lo que limitó la entrada de nueva mercancía durante la jornada de paro.

Impacto en el Transporte Ferroviario y Urbano

En el sector del transporte, la red ferroviaria operó con una capacidad del 79 % respecto al servicio habitual de un miércoles a la misma hora. Hasta las 7:00 de la mañana, se desplazaron 78.731 viajeros, lo que representa un descenso del 21 % en comparación con el miércoles anterior. Los trenes circulaban con intervalos medios entre cinco y seis minutos, superando ampliamente los niveles estrictos de servicios mínimos establecidos.

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En Pamplona, los servicios mínimos del Transporte Urbano Comarcal también enfrentaron retrasos al salir de las cocheras. Moventis TCC, adjudicataria del servicio, advirtió sobre posibles retenciones y modificaciones de recorrido debido a las manifestaciones convocadas. La Policía Municipal de Pamplona estableció restricciones de circulación que obligaron a los usuarios a consultar canales oficiales para evitar inconvenientes durante sus trayectos diarios.

Normalidad Relativa en Servicios Básicos

Mientras tanto, en Sevilla, las empresas municipales trabajaron casi al completo. LIPASAM y Tussam desplegaron aproximadamente el 100 % de sus efectivos, con solo 17 trabajadores en huelga activa en el caso del transporte público. Mercasevilla operaba con normalidad al 98 %. En Alicante, la ciudad amaneció sin grandes incidencias ni piquetes significativos, permitiendo que la limpieza y el transporte funcionaran con total normalidad, salvo la paralización puntual de un camión de reparto de Amazon.