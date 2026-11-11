La primera huelga general en 14 años paralizó el transporte público, fábricas y servicios públicos, y destaca la crisis de vivienda y la inflación previo a las elecciones del 29 de noviembre.

El 10 de noviembre, la huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO paró al transporte público, a las fábricas y a los servicios públicos en toda España, con el objetivo de exigir medidas contra el aumento vertiginoso de la vivienda y los bajos salarios antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Core Details of the Strike

La huelga comenzó a medianoche del miércoles y tuvo una duración de 24 horas, según Al Jazeera, y se extendió por las principales ciudades españolas como Madrid y Barcelona. Los trabajadores colocaron piquetes y se enfrentaron con la policía, que empleó porras y spray de pimienta, como reportó el Financial Times. Al cierre del día, la mayoría de los trenes, autobuses y metros dejaron de operar, provocando un caos en las ciudades.

Also read Derechos laborales clave sobre la huelga general y servicios mínimos en España

Los sindicatos reclamaron la construcción de al menos 1,5 millones de viviendas a precios regulados en los próximos años, siguiendo la declaración de Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en Le Monde. Esta petición surge tras el desahucio de María del Carmen Abascal, moradora en Madrid, que ilustró los efectos de la crisis de la vivienda en la última década.

Stakeholder Positions and Opposing Views

Pedro Sánchez, primer ministro, citó la necesidad de estabilidad política y económica con las elecciones anticipadas, al mismo tiempo que rechazó la crítica de los sindicatos. La derecha y el partido Vox condenaron la huelga, considerándola una interrupción innecesaria del país, según Le Monde.

Advertisement

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, expresó: 'No pararemos hasta transformar de arriba abajo el modelo de vivienda de este país', reflejando la determinación de los manifestantes. El medio financiero financiero patrocinó la crítica del gobierno y anticipó la pérdida de poder frente a la coalición de conservadores, tras encuestas que sugieren su caída.

Impact on Citizens and Future Outlook

El impacto en los ciudadanos fue inmediato: la reducción del transporte público obligó a miles de personas a cambiar sus rutas o desplazarse en coche, aumentando la congestión. Además, las empresas y fábricas sufrieron pérdidas económicas debido a la reducción de su actividad o cierre total.

Transporte y vivienda siguen siendo temas candentes ante las elecciones del 29 de noviembre. El gobierno deberá abordar el problema de que el salario bruto mensual medio ronda los 2.460 euros, mientras que un alquiler de 50 metros cuadrados en Madrid cuesta más de 1.170 euros, lo que representa casi el 50 % de dicho salario, según Idealista y el Consejo de la Juventud de España.

Con la próxima convocatoria electoral, el país se enfrenta a la posibilidad de que la extrema derecha, incluida Vox, llegue al poder, una situación que los sindicatos temen depredará sus demandas. Los trabajadores y los inquilinos esperan que la presión ejercida por la huelga genere reformas concretas que consoliden la protección del acceso a la vivienda y estabilicen el poder adquisitivo de los ciudadanos.