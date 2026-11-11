Huelga General en España el 11 de noviembre: Paros masivos y conflictos por la vivienda

La huelga general del 11 de noviembre de 2026 moviliza millones de trabajadores contra la crisis de vivienda, provocando paros sectoriales y tensiones políticas.

La jornada de huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre de 2026 ha registrado una participación significativa en diversas regiones españolas, centrada principalmente en la reivindicación de soluciones urgentes para la crisis de acceso a la vivienda. Organizaciones sindicales han calificado el movimiento como un éxito histórico, estimando que aproximadamente cuatro millones de personas se han sumado al paro convocado, con proyecciones de superar los cinco millones al cierre de la jornada.

Movilizaciones y Seguimiento Sectorial

Las organizaciones sindicales y colectivos sociales han destacado el alcance de la movilización, asegurando que el seguimiento ha sido masivo en sectores estratégicos como la automoción y en grandes infraestructuras portuarias como el puerto de Valencia. En el ámbito logístico, los puertos y el transporte han experimentado paros notables, mientras que la actividad comercial y de servicios ha mantenido un ritmo prácticamente normal, lo que ha generado debates sobre el respaldo ciudadano real al paro.

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El impacto en el transporte aéreo ha sido menor, con apenas un porcentaje mínimo de afectación, mientras que el transporte público ha operado bajo servicios mínimos, registrando demoras y una reducción en la afluencia de viajeros. En ciudades como Sevilla y Alicante, la actividad municipal se ha desarrollado con normalidad, contrastando con las concentraciones en zonas céntricas de Madrid y Barcelona, donde se han producido enfrentamientos públicos entre el Gobierno y la oposición.

Conflictos y Denuncias Institucionales

La líder de Podemos, Irene Montero, conocida como Belarra, ha denunciado en sus redes sociales que agentes de la Policía Nacional la estaban identificando por participar en un piquete informativo, cuestionando las prácticas del Gobierno del PSOE-Frente Amplio. Este incidente forma parte de un contexto más amplio donde representantes empresariales han cuestionado el uso del mecanismo de huelga laboral para canalizar la crisis habitacional, advirtiendo sobre posibles perjuicios económicos para el Producto Interior Bruto.

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Por su parte, federaciones de transporte han manifestado su preocupación ante los bloqueos en carreteras y polígonos industriales, denunciando daños materiales en flotas y riesgos de accidentes de tráfico. Estas entidades han solicitado al Ejecutivo que refuerce la vigilancia en la red viaria y detenga a los responsables de estos actos delictivos, argumentando que estas prácticas multiplican el peligro vial y paralizan la actividad económica legítima.

Afectación al Turismo y Cultura

La incidencia de la huelga ha afectado de manera desigual a grandes instituciones culturales como el Museo Reina Sofía, donde parte del personal decidió secundar el paro, obligando al cierre temporal de sus instalaciones. Fuentes oficiales indicaron que esta circunstancia alteró el funcionamiento normal del museo, mientras que otros centros mantuvieron horarios regulares con una ligera disminución de visitas atribuida también a factores meteorológicos y de tráfico.

En el sector turístico, algunas compañías han documentado pintadas y agresiones en sus instalaciones al inicio de la jornada laboral a las 9.00 horas, exigiendo investigaciones y depuración de responsabilidades. El movimiento por la vivienda estima un seguimiento del setenta y cinco por ciento en la zona mediterránea y la cornisa cantábrica, y entre el cuarenta y uno y el cuarenta y cinco por ciento en las regiones de Castillas y Extremadura.

Consecuencias Económicas y Sociales

Canal Sur Televisión ha retomado sus emisiones habituales tras evaluar la situación, reflejando el hartazgo del colectivo ante la falta de soluciones estructurales a sus condiciones de vida. Los datos recopilados hasta la mañana del 11 de noviembre indican que las proyecciones iniciales de participación se están cumpliendo, consolidando esta jornada como un hito en la conflictividad social reciente y marcando una postura firme frente a las políticas de vivienda vigentes.