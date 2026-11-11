Huelga general en España contra alquileres y recortes con apoyo sindical

CCOO y UGT convocan paro histórico en España para exigir medidas contra el encarecimiento del vivienda y salarios dignos mientras el gobierno aprueba decretos.

Una huelga general sin precedentes se ha desarrollado en España, marcando un hito en la movilización social reciente. Esta convocatoria cuenta con el respaldo unificado de todas las centrales sindicales de clase, destacando especialmente el apoyo decidido de CCOO y UGT. El objetivo central es visibilizar la crisis habitacional provocada por los precios disparados tanto en el alquiler como en la compra de viviendas.

Motivos económicos de la convocatoria

El paro busca llamar la atención sobre las subidas de más de un 40% registradas en el caso de los arrendamientos. Los sindicatos reclaman medidas urgentes para poner coto a este encarecimiento descontrolado del mercado inmobiliario. Además de la vivienda, la demanda incluye la garantía de salarios dignos y mejoras tangibles en los servicios públicos esenciales.

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Contexto histórico desde 2012

La jornada de este jueves representa la primera huelga general apoyada por las grandes centrales sindicales desde el 14 de noviembre de 2012. Aquel movimiento fue una respuesta directa contra los recortes implementados por el Gobierno de Rajoy. Desde entonces, el país ha experimentado otras protestas, aunque ninguna ha alcanzado esta magnitud de consenso entre las principales organizaciones laborales.

Debate legislativo en la Diputación

Mientras los trabajadores realizan el paro, el ámbito político avanza con su propia agenda legislativa. Mañana jueves está previsto que la Diputación Permanente apruebe el principal decreto relacionado con la vivienda. Este proyecto de ley suspende los desahucios y veta la compra de vivienda por parte de fondos buitre, además de aumentar las ayudas a inquilinos y pequeños propietarios.

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Obstáculos políticos al decreto

No obstante, la aprobación total del paquete normativo enfrenta resistencias significativas en el Congreso. PP, Vox y Junts no suman mayoría suficiente para apoyar ciertas partes del texto. En particular, el decreto que establece las prórrogas automáticas de los alquileres no saldrá adelante debido al rechazo explícito del PNV. Esta división política refleja la complejidad del acuerdo necesario para regular el sector.

Impacto laboral y electoral

La inmensa mayoría de la plantilla ha secundado la convocatoria con firmeza. Un grupo reducido de trabajadores, que también apoya la medida, ha decidido trabajar específicamente para contar la historia de la huelga. Horas después de la aprobación de los decretos, en la medianoche del jueves al viernes, arranca oficialmente la campaña electoral, un hito muy presente durante la jornada de paro.