Huelga general en España: CCOO y UGT registran seguimiento limitado con incidentes policiales

La huelga general del 11 de noviembre enfrenta a sindicatos y policía en Madrid y Barcelona. Los datos iniciales muestran un seguimiento bajo, estimando un coste económico de 1.700 millones de euros para la economía española.

La huelga general convocada para el 11 de noviembre por los principales sindicatos españoles, CCOO y UGT, ha iniciado su desarrollo con un perfil de baja adhesión laboral pero con presencia física significativa en las calles de varias ciudades clave. El evento, descrito como la primera huelga general en la era del teletrabajo, se caracteriza por una estrategia centrada en piquetes informativos y bloqueos estratégicos en lugar de paros totales masivos, lo que ha generado tensiones inmediatas con las fuerzas de seguridad.

Incidentes policiales y confrontación en Madrid

Las primeras horas de la jornada han estado marcadas por enfrentamientos directos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional en la capital española, específicamente en las instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ubicadas en el distrito de Carabanchel. Patricia Ruiz, secretaria ejecutiva de Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores (UGT), ha denunciado públicamente a través de la red social X el uso de gas pimienta contra los integrantes de los piquetes informativos, calificando estas acciones como agresiones injustificadas.

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La organización sindical ha emitido un comunicado bajo el lema "¡Basta ya de violencia policial!", exigiendo el respeto a la libertad sindical y señalando que informar a los trabajadores no constituye delito. Mientras tanto, alrededor de 1.000 manifestantes se han concentrado en puntos estratégicos de Madrid, incluyendo la estación de Atocha, donde aunque el ambiente se mantiene relativamente tranquilo, la afluencia de público es notablemente inferior a la de días normales, evidenciando el impacto real de la convocatoria en la movilidad urbana.

Bloqueos industriales y cifras de seguimiento en Cataluña

En Cataluña, la movilización se ha focalizado en cortar accesos a polígonos industriales y centros logísticos vitales para la distribución comercial. Piquetes desplegados por CCOO y UGT han bloqueado entradas a la Zona Franca, Mercabarna y la fábrica de SEAT en Martorell, además de interrumpir el tráfico en ejes viales como la autopista AP-7, la autovía A-2 y la ronda Litoral B-10 en Barcelona y sus alrededores.

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A pesar de la visibilidad callejera, los datos cuantitativos revelan un seguimiento limitado de la huelga entre la población trabajadora. Los sindicatos reconocen que prevén ampliar las cifras conforme avance la jornada, pero los primeros indicadores indican un cumplimiento de servicios mínimos mayor al esperado en sectores clave. En concreto, se reportan paros totales en plantas de Volkswagen Navarra y Seat Barcelona, mientras que el sector energético registra un 75% de participación y el servicio de recogida de basuras alcanza un 82%, según las estimaciones sindicales iniciales.

Impacto económico y proyección política de la medida

El análisis preliminar sugiere que esta huelga general apunta a un 'pinchazo' en términos de impacto económico directo, limitando el coste estimado a 1.700 millones de euros. Esta cifra, significativamente menor a la de convocatorias anteriores, refleja la naturaleza híbrida de la protesta, que combina la presión simbólica con la minimización del daño productivo. El Gobierno español busca utilizar este escenario de baja adherencia para condicionar un posible futuro gobierno formado por el Partido Popular (PP) y Vox, presentando la medida como descontextualizada.

Por otro lado, en el sector postal la cifra de participación se ha situado en un 35,04% durante las primeras horas, mientras que en otras áreas administrativas el seguimiento oscila alrededor del 38%. Estas estadísticas contrastan con la alta intensidad de los cortes de tráfico en localidades como L'Hospitalet de Llobregat, Santa Perpètua de Mogoda y Alcoletge, donde cientos de personas han irrumpido en vías rápidas para impedir el paso, demostrando que la fuerza de la huelga reside más en la capacidad de interrupción logística que en la abstención laboral generalizada.