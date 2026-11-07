Huelga General en Catalunya: 11 de noviembre y la crisis de vivienda como detonante

La huelga general del 11 de noviembre en Catalunya unifica la lucha laboral y la emergencia habitacional. Más de 100 comités organizan la movilización tras eventos trágicos en Madrid y Barcelona.

La huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre en Catalunya ha movilizado a una amplia coalición de sectores sociales y laborales, centrando su lucha principal en la crisis de vivienda y la precariedad laboral. Esta movilización se estructura alrededor de más de 100 comités registrados en la web de la Casa de la Vaga, ubicada en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB). El objetivo declarado de la convocatoria es evidenciar cómo la falta de acceso a un hogar digno agrava la precariedad del alumnado y deteriora la salud pública de la población.

Origen y organización de la Casa de la Vaga

El detonante inmediato de esta movilización fue un septiembre marcado por la tragedia en materia de vivienda, que culminó con el desahucio y posterior muerte de Maricarmen en Madrid, así como el suicidio de Olga en Barcelona. Estos eventos inflamaron la indignación social, llevando a manifestaciones en varias plazas y al intento fallido por aprobar decretos de vivienda de urgencia en el Congreso, tumbar por Junts, PP y Vox, antes de tramitarse en la Diputación Permanente. Para gestionar la logística, los sindicatos solicitaron al rectorado de la Universitat de Barcelona instalar la Casa de la Vaga, contando con una mesa de negociación constante y una buena relación institucional.

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Impacto en la educación y el alumnado

El colectivo educativo destaca que la crisis habitacional es un obstáculo directo para el aprendizaje, afirmando que "vivir nos cuesta la vida". Una gran parte del alumnado de la escuela pública vive en situación de inestabilidad residencial, lo que genera dificultades para impartir conocimientos y afecta su bienestar emocional. Además, el sindicalismo educativo, incluyendo a la AEC, mantiene abierto el conflicto con el Departament d'Educació desde antes del verano, exigiendo estabilidad laboral y recursos para atender a estudiantes en vulnerabilidad.

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Crisis sanitaria y precariedad laboral

El sector sanitario también se ha adherido a la huelga, denunciando el empeoramiento de las condiciones de trabajo y salud. La organización La Capçalera, junto con otras 13 entidades como el Col·legio Oficial de Enfermeras de Barcelona y Metges de Catalunya, firma un manifiesto conjunto que alerta sobre el aumento de ansiedad, insomnio y depresión entre profesionales. Sánchez, miembro de La Capçalera, señala que la reducción de ratios y el aumento de la carga laboral, incluyendo dobles turnos, afectan directamente la calidad de la asistencia a los pacientes y el bienestar de los trabajadores.

Comités y movilización social

Dentro de la Universitat de Barcelona, el espacio acoge comités diversos, como el sanitario de atención primaria, la Crida LGTBI y trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona. La distribución de material se centraliza desde la UB para llegar a toda la comunidad autónoma, con más de 40 comités en el área metropolitana. La primera asamblea central sanitaria reunió a más de 100 personas, reflejando la unidad del sector en esta lucha por la dignidad habitacional y laboral.