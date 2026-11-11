Huelga general el 11 de noviembre desencadena bloqueos y reducción del transporte público en España

El 11 de noviembre, la huelga general obliga a cortar carreteras, abrir piquetes y limitar el servicio al 25 % en transporte público, generando largas esperas y provocando paralizaciones en distintas regiones del país.

El 11 de noviembre se inició la huelga general en España, la primera movilización de su calibre con el respaldo de los principales sindicatos desde 2012. La acción desencadenó bloqueos en autopistas, piquetes en plazas públicas y la reducción del servicio de transporte al 25 % durante la hora pico. Desde su comienzo, ciudadanos y trabajadores de la salud, la educación y el sector público han tenido que adaptarse a la nueva situación.

Transporte público y contratación laboral reducidos

El gobierno decretó que el servicio de los Rodalies, el Metro de Barcelona, los autobuses de TMB, el tranvía, los FGC y los autobuses urbanos e interurbanos garantizaría una cuarta parte del servicio en las franjas de mayor afluencia. En el resto del día, el servicio podría no estar disponible. Los usuarios de las líneas de tren y autobús reportan aglomeraciones, retrasos y largas esperas.

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Las unidades críticas del sistema sanitario, como las UCI, coronarias, hemodiálisis, neonatología y partos, siguen operando con rotaciones, pero la atención primaria solo funciona al 25 % de su plantilla. En el sector educativo, los centros docentes deberán contar con al menos un docente por cada seis grupos en infantil y primaria, y las guarderías operarán con el 33 % del personal.

Bloqueos y piquetes en la red de carreteras

Varias autopistas quedaron bloqueadas por piquetes organizados por sindicatos. La B‑140, la A‑2 y la AP‑7 se ven afectadas en sectores críticos de Cataluña. Varias barricadas se levantaron en Plaza Catalunya y el Passeig de Gràcia, impidiendo la circulación y la entrada a Barcelona. Además, los manifestantes abrieron piquetes en la zona de la rotonda de acceso a la Zona Franca para impedir el ingreso a los centros de trabajo de quienes habían decidido no participar en la protesta.

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En el caso de la Diagonal, en la altura de Palau Reial, los estudiantes han bloqueado la vía en solidaridad con la huelga general. Los grupos de manifestantes también han restringido la salida de autobuses en las cocheras de TMB de Horta y Sant Andreu, donde salen los autobuses de la ciudad.

Impacto en servicios sociales y vivienda

Los comedores sociales operarán con el servicio propio de fin de semana y el Servicio de Ayuda a Domicilio atenderá las prestaciones urgentes e inaplazables. Los movilizadores por el derecho a la vivienda, liderados por el Sindicat de Llogateres, demandan contratos de alquiler indefinidos y la suspensión de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional.

La huelga general pretende aunar dos demandas centrales: el derecho a una vivienda asequible y salarios que permitan afrontar el coste de la vida. La movilización ha generado discrepancias entre algunas organizaciones sindicales, como el SHSC y Solidaritat Obrera, que decidieron desmarcarse de la marcha unitaria del Sindicat de Llogateres, CCOO y UGT.

El 11 de noviembre seguirá siendo una jornada de alta tensión social y política. Se espera que la movilización se mantenga firme, aunque los efectos se han manifestado con bloqueos y la reducción del servicio de transporte, dejando a los ciudadanos con dificultades para desplazarse y acceder a servicios esenciales.